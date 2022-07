Korowódka dębówką - co to za stworzenie?

Leśnicy z Cybinki ostrzegli niedawno entuzjastów leśnych spacerów przed tym stworzeniem i umieścili w sieci nagranie charakterystycznego korowodu gąsienic. Choć nie są jadowite niczym węże, to kontakt z nimi może wywołać silną reakcję alergiczną.



Korowódki dębówki porośnięte są bowiem krótką, drażniącą szczecinką. Może ona poważnie podrażnić błony śluzowe i skórę. Nie musi dojść między nami nawet do fizycznego kontaktu - maleńkie włoski z łatwością przenoszone są przez wiatr, dlatego najlepiej zachować bezpieczny i rozsądny dystans od podróżującego "pociągu" dębówek.



Korowódka dębówka to gatunek motyla nocnego, który występuje w lasach dębowych w niemal całej Europie. Kontakt z owadem może spowodować zawroty głowy, gorączkę, ataki astmy oraz reakcję alergiczną. Jeśli nie udało nam się uniknąć dotknięcia korowódek, powinniśmy jak najszybciej wziąć prysznic i wyprać nasze ubrania. Pamiętajmy też o tym, że również dla naszego psa podczas spaceru jest to niebezpieczne spotkanie.

Nadleśnictwo ostrzega przed korowódką dębówką

Korowódce dębówce obszerny post na Facebooku poświeciło Nadleśnictwo Cybinka.

"Spotkaliście w lesie taki leśny pociąg? Mamy nadzieję, że zachowaliście odpowiednią odległość. Oczywiście na pierwszy rzut oka to jakiś wąż, jednak po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że to gąsienice, które tworzą ciekawy korowód. Gąsienice gatunku Korowódka dębówka (Thaumetopoea processionea) to niewielki nocny motyl, żywiący się wyłącznie liśćmi dębów.



Chociaż jego dorosła forma jest niegroźna, forma larwalna - gąsienica - pokryta jest krótką szczecinką o właściwościach drażniących. Kontakt z nią wywołuje silne reakcje skóry oraz błon śluzowych, w tym swędzącą wysypkę i lokalne zapalenie skóry, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach również wstrząs anafilaktyczny.



W rzadkich przypadkach włoski odrywają się od larw i mogą zostać przeniesione na osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z gąsienicami. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas leśnych spacerów" - ostrzega Nadleśnictwo Cybinka na swoim profilu.

Charakterystyczne korowody gąsienice tworzą, gdy wraz ze zmrokiem udają się na żerowanie na liściach dębów. W ciągu dnia tworzą sporej wielkości kłębowiska. Aby się nie pogubić, łączą się między sobą cieniutką nicią przędzy.



