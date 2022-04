Czyszczenie lodówki domowymi sposobami. Skorzystaj z tych produktów kuchennych

Jak namaczać firanki przed praniem?

Od tego zacznij prace w ogrodzie

Piękny i zadbany ogród to marzenie wielu osób. Utrzymanie zieleni okalającej dom w dobrym stanie wymaga od domowników sporego wysiłku. Poszczególne gatunki roślin wyróżniają się bowiem odrębnymi potrzebami pielęgnacyjnymi. Rośliny doniczkowe potrzebują podlewania i regularnego przesadzania. Z kolei krzewy należy systematycznie przycinać. Nie powinniśmy zapominać także o nawożeniu i zraszaniu zieleni. Każda z tych prac jest czasochłonna.

Mszyce: żerują i niszczą ogrody

Pielęgnacja ogrodu to także codzienna ochrona roślin przed szkodnikami. Mszyce szczególnie często pojawiają się w naszych ogrodach. Mogą wyrządzić wiele szkód. Grasując, wygryzają dziury w liściach, a także wysysają z roślin soki - skazując je na uschnięcie. Jeśli dopuścimy do rozprzestrzenienia się mszyc w naszym ogrodzie, możemy pożegnać się z piękną zielenią. Po bujnych kwiatach pozostaną tylko zniekształcone pędy. Jak pozbyć się tych szkodników, zanim będzie za późno?

Reklama

Oczywiście w sklepach nie brakuje specyfików, które odstraszają mszyce. Zanim jednak sięgniemy po substancje chemiczne, powinniśmy spróbować uratować ogród nieinwazyjnymi sposobami. Jeśli zieleń wokół naszego domu opanowała inwazja mszyc, nie musimy panikować. Aby uporać się z tymi owadami, wystarczy zastosować trik z żółtą wstążeczką. Na czym polega?

Zdjęcie Mszyce masowo atakują uprawy. Jeśli te szkodniki pojawiły się w naszym ogrodzie, musimy działać szybko / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jak zrobić ekologiczne opryski na mszyce

Sposób na mszyce: Wypróbuj trik z żółtą wstążeczką

Mszyce to w Polsce występują masowo, żerują na roślinach. Jeśli te szkodniki pojawiły się w naszym ogrodzie, musimy działać szybko. Jednym ze sposobów na pozbycie się mszyc jest zawiązanie żółtej wstążki na łodygach roślin. Ten kolor nęci biedronki, które żywią się mszycami. Na efekty nie trzeba długo czekać. Biedronki są sprzymierzeńcami miłośników roślin w walce o piękny ogród. Dzięki nim pożegnamy się także z miodówkami, mączlikami, roślinożernymi roztoczami, a nawet gąsienicami.

Żółta wstążeczka sprawi, że nasz ogród będzie wolny nie tylko od mszyc, ale także od mrówek. Mrówki często pojawiają się tam, gdzie żerują już mszyce. Żywią się bowiem wydzielaną przez nie spadzią. Gdy w otoczeniu zabraknie tego przysmaku, pójdą szukać pożywienia gdzie indziej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv

Zobacz: Błędy, jakie popełniamy w pielęgnacji ogrodu

Tak pozbędziesz się mszyc: Ten zapach załatwi sprawę

Chociaż żółta wstążeczka jest szalenie skuteczna, to niejedyny sposób, który pozwala pożegnać się z mszycami. Te szkodniki są wyjątkowo czułe na zapachy. Nie lubią przebywać w towarzystwie mięty i lawendy. W konsekwencji - jeśli posadzimy te rośliny w ogrodzie, możemy mieć pewność, że inwazja mszyc nas nie dosięgnie. Poza tym swobodny dostęp do świeżych ziół to ogromna wygoda.

Zobacz również: Jak pozbyć się mszyc za pomocą czosnku?

Zdjęcie Mięta także pomoże odstraszyć owady - w tym mszyce / 123RF/PICSEL