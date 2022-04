Spis treści: 01 Skąd znamy laur?

02 Laurowy dym działa na mózg

Każdy, kto robił bigos, marynaty i zupy jest z pewnością za pan brat z liściem laurowym. Choć jest to bardzo znana i lubiana prawie przez wszystkich przyprawa, to okazuje się, że dodawanie jej do potraw, to nie jedyne zastosowanie laurowego liścia.



Skąd znamy laur?

Liście laurowe jako przyprawa znane są już od starożytności. Z wawrzynem szlachetnym, bo tak właśnie brzmi nazwa botaniczna tej rośliny, zwiana jest też ikonografia i religia tego okresu. Wieńce laurowe jako symbol doskonałości lądowały na głowach uznanych poetów i sportowców. Dla Rzymian symbolizował mądrość i chwałę. Przez stulecia był wykorzystywany w ziołolecznictwie. Roślina pochodzi prawdopodobnie z terenu Azji Mniejszej i południowych obszarów Półwyspu Bałkańskiego.

Reklama

Sprawdź także: Nalewka z liścia laurowego. Ma zbawienny wpływ

Laurowy dym działa na mózg

Zdjęcie Suszone liście laurowe doskonale radzą sobie w walce z molami spożywczymi / 123RF/PICSEL

By poznać inne, poza smakowymi, moce liścia laurowego należy przygotować talerzyk, zapałki i oczywiście kilka listków przyprawy, które podpalimy. Łatwo zajmą się płomieniem, gdyż są już wysuszone. W pomieszczeniu rozejdzie się aromatyczny dym.



Składniki zawarte w dymie z liścia laurowego działają na ośrodki w naszym mózgu, które odpowiadają za dobry nastrój. Zapach ten działa uspokajająco i relaksująco na nasze zmysły. Nerwy opuszczają nas w jednej chwili, a oddech staje się spokojny. Na tym nie kończą się zalety palenia liści laurowych w domu!

Ich zapach - choć nam wydaje się przyjemny - odstrasza komary. To doskonały sposób, by pozbyć się ich z naszego otoczenia bez stosowania chemicznych środków trujących.

Zobacz również: Wrzuć do pralki liście laurowe. Efekt cię zaskoczy!

***