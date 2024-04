Następnym niezwykłym celem dla miłośników plaż jest Portugalia. To doskonałe połączenie aktywnego zwiedzania z relaksem na piasku. Po odkryciach w Lizbonie warto udać się na dziką plażę Praia da Ursa. Jest to odizolowane miejsce, wolne od tłumów turystów i hałasu, oferujące zachwycające widoki na strome klify i formacje skalne. Co ciekawe, plaża znajduje się w Parku Naturalnym Sintra-Cascais, niedaleko słynnego przylądka Cabo da Roca. Ze względu na stromą ścieżkę prowadzącą do plaży, miejsce to nie jest zalecane dla rodzin z dziećmi.