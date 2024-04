Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Kanada, zwana krajem liścia klonowego. Zachwyci nawet najbardziej wymagających turystów

Kanada to drugi co do wielkości kraj na świecie, który zamieszkuje stosunkowo niewielka populacja, wynosząca 39 milionów osób. Skoncentrowana jest ona głównie na południu kraju, tuż przy granicy z USA, a dokładniej w 4 prowincjach - Ontario, Quebec, Kolumbia Brytyjska, Alberta. W Kanadzie obowiązują dwa języki oficjalne - język angielski i francuski. Stolicą państwa jest Ottawa.



Co ciekawe, ponad połowę terytorium kraju porastają lasy, które zajmują aż 347 milionów hektarów ziemi. Występują tam przede wszystkim tundry, ale również lasy deszczowe czy też subalpejskie lasy charakterystyczne dla Kolumbii Brytyjskiej.



Kanada, mimo że nie jest szczególnie popularnym wakacyjnym kierunkiem, ma wiele do zaoferowania każdemu podróżnikowi. Niesamowite szlaki na piesze wędrówki, doskonałe miejsca do wspinaczki górskiej, długie i piaszczyste plaże otoczone bujnymi lasami, imponujące nowoczesne miasta, a także liczne zabytki - tam każdy turysta znajdzie coś dla siebie.

Bilety lotnicze z Polski do Kanady za jedynie 1335 zł w dwie strony? Oto terminy tanich połączeń

Zaskakująco tanie loty do Kanady znajdziemy na trasie Warszawa-Toronto, z wylotem z lotniska Chopina. Bilety w stosunkowo niskiej cenie oferuje islandzka niskobudżetowa linia lotnicza PLAY, która zapewnia szeroką siatkę połączeń z Reykjavikiem.



Jednakże niski koszt wiąże się z pewnym "utrudnieniem" - długim czasem przesiadki, który niekiedy może trwać nawet 15 godzin. Jednakże to, co dla niektórych jest problemem, dla ciekawych świata podróżników może być świetną okazją na opuszczenie lotniska i zwiedzenie stolicy Islandii. Jeśli jednak przesiadka przypada na noc, możemy wynająć sobie nocleg w pobliżu lotniska, dzięki czemu nasza podróż będzie dużo mniej męcząca.



Najlepsze loty w 2024 roku znajdziemy na maj, wrzesień i październik, a dokładniej w terminach:



17.05-26.05 - 1450 zł w dwie strony,

20.09-29.09 - 1570 zł w dwie strony,

18.10-24.10 - 1335 zł w dwie strony.

Tanich lotów warto szukać za pomocą Skyscannera. O tym, jak wyszukać najlepsze oferty pisałam w jednym z wcześniejszych artykułów z cyklu: Podróże na własną rękę: Malediwy za 1500 zł, Włochy za 130. Jak wyszukać tanie loty?



Lot z Polski do Toronto. To imponujące miasto skrywa wiele atrakcji

Toronto to stolica prowincji Ontario, będąca jednocześnie największym miastem Kanady. Miasto leży nad brzegiem jeziora Ontario, przez którego środek biegnie granica między Kanadą a amerykańskim stanem Nowy Jork.



Toronto uchodzi za kulturalną i ekonomiczną stolicę kraju. Jest ono najbardziej wieloetnicznym miastem świata, które zamieszkują przedstawiciele ponad 150 grup etnicznych. W Toronto rezyduje na stałe około 2,5 miliona osób, a ponad połowa z nich to imigranci, wśród których znajdziemy co najmniej 266 tys. Polaków.



Miasto to znane jest z ikonicznej wieży telewizyjnej - CN Tower. To jeden z najwyższych wolnostojących obiektów na świecie (555,33 m), który góruje nad panoramą miasta, zapewniając zapierający dech w piersiach widok na całą metropolię i jezioro Ontario. Wewnątrz wieży znajdziemy restauracje, tarasy widokowe i ekstremalne atrakcje takie jak przejazd windą ze szklaną podłogą czy też Edge Walk, czyli spacer po krawędzi CN Tower na uprzęży.

Charakterystycznym elementem panoramy Toronto jest CN Tower 123RF/PICSEL

Atrakcje turystyczne i zabytki Toronto. Co zobaczyć w największym mieście Kanady?

Nathan Phillips Square

Plac Nathan Phillips, uznawany za serce Toronto, to przestrzeń, która doskonale odzwierciedla ducha tego miasta. Jest on największym placem miejskim w Kanadzie. Latem odbywają się tam różnorodne wystawy plenerowe, koncerty oraz kolorowe targi spożywcze, zimą zaś turyści i mieszkańcy mogą pośmigać na łyżwach po urokliwym lodowisku pokaźnych rozmiarów.



Na jednym z jego końców dumnie wznosi się neogotycki stary ratusz z 1899 roku, zachwycający architekturą oraz bogactwem detali. Imponującym elementem tej budowli jest wieża zegarowa z wiszącymi dzwonami, z których największy, ważący ponad 5 ton, otrzymał nazwę Big Ben. Tuż obok, wznosi się nowoczesny budynek nowego ratusza, który został wybudowany w 1965 roku. Swoim futurystycznym stylem kontrastuje z tradycyjnym wyglądem poprzednika.



Casa Loma

Ten neogotycki zamek z początku XX wieku to intrygujący zabytek, inspirowany europejskimi zamkami średniowiecznymi. Jego wnętrza pełne są ciekawych eksponatów w tym zabytkowych mebli, dekoracji z epoki oraz dzieł sztuki, zaś otaczające go ogrody zapewniają ucieczkę od miejskiego zgiełku.



Dzielnica Yorkville

Dzielnica Yorkville, niegdyś przyciągająca mieszkańców o zasobniejszych portfelach, wciąż emanuje luksusem. Wystarczy wejść na jedną z najbardziej ekskluzywnych ulic świata, Bloor Street, aby przekonać się o jej prestiżu. Yorkville to niesamowite miejsce pod względem architektonicznym, w którym tradycja i nowoczesność harmonijnie się ze sobą łączą. Możemy podziwiać tam m.in. nowoczesne, szklane biurowce w sąsiedztwie eleganckich wiktoriańskich domów z XIX wieku.



Royal Ontario Museum

Najciekawszym muzeum w mieście jest Królewskie Muzeum Ontario (Royal Ontario Museum), założone w 1912 roku. To największe muzeum w Kanadzie, które posiada światowej klasy kolekcję 13 milionów dzieł sztuki, obiektów kultury i okazów historii naturalnej, prezentowanych w 40 galeriach. Warta uwagi jest też niebywała architektura tego miejsca, która łączy tradycję z nowoczesnością.



Nathan Phillips Square — to tutaj bije serce miasta 123RF/PICSEL

Kanadyjskie cuda natury. Wycieczka nad wodospady Niagara jest obowiązkowa!

Będąc w Toronto, koniecznie musimy wybrać się na wycieczkę nad wodospad Niagara, czyli największy wodospad świata. Tak właściwie jest to kompleks trzech znajdujących się obok siebie wodospadów, położonych na terenie dwóch państw - Kanady i Stanów Zjednoczonych. Najsłynniejszy i największy z nich, czyli Horseshoe Falls (Wodospad Podkowa) znajduje się po stronie kanadyjskiej. Mierzy on 53 m wysokości i 70 m szerokości, przez co robi niesamowite wrażenie zarówno w dzień, jak i w nocy, gdy podświetlają go kolorowe światła.



Przejście ze strony kanadyjskiej na amerykańską zajmuje około 30 minut. Tam możemy zobaczyć pozostałe dwa wodospady - American Falls (Wodospad Amerykański) i Bridal Veil Falls (Wodospad Ślubny Welon). Znajduje się tam również duży park miejski oraz zielone ścieżki widokowe (których brakuje po stronie kanadyjskiej).



Niagarę zobaczyć możemy zarówno z lądu, jak i ze statku turystycznego. Wstęp na teren rekreacyjny wokół wodospadów jest darmowy, jednak warto nieco dopłacić i wybrać się na rejs statkiem, który podpływa pod sam wodospad.



Niagara Falls położone są niecałe 130 km od Toronto, a przejazd w jedną stronę zajmuje nieco ponad dwie godziny. Z Toronto organizowane są liczne wycieczki jednodniowe, które zapewniają nie tylko transport pod wodospady, ale i przewodnika oraz rejs statkiem. To z pewnością najwygodniejszy sposób na odwiedzenie tego miejsca. Ceny wycieczek zaczynają się już od 300 złotych, z kolei sam rejs będzie nas kosztować około 120 zł.

Wodospady Niagara możemy podziwiać ze statku wycieczkowego 123RF/PICSEL

Hotele w Toronto. Ile zapłacimy za nocleg w Kanadzie?

Ceny noclegów w Kanadzie z pozoru mogą wydawać się dość wysokie, jednak uzbrajając się w cierpliwość, a także rezygnując w pewnym stopniu z wygody, możemy znaleźć oferty w naprawdę dobrych cenach.



Za tańsze pokoje dla 2 osób ze wspólną łazienką zapłacimy już od 300 do 400 złotych za noc. Jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu, warto szukać noclegów za pomocą porównywarek cen, które pokazują nam najlepsze i najtańsze oferty. Obecnie najtańszy nocleg dostaniemy za 241 zł dla dwóch osób i to jedynie 1,4 km od centrum miasta. Z kolei za nocleg w hotelu będziemy musieli zapłacić dużo więcej, a ceny zaczynają się od ok. 500-600 zł za noc.



Z kolei za prywatny apartament dla 4-osobowej rodziny zapłacimy jedyne 438 zł za noc, jeśli korzystamy z programu lojalnościowego Genius na Bookingu. Bez niego, ceny wynajmu rodzinnych pokoi, czy też apartamentów są już wyższe i zaczynają się od 634 zł.



Podróżowanie po Kanadzie. Czy warto wypożyczyć samochód?

Najlepszym sposobem na zwiedzanie okolic Toronto jest wypożyczenie samochodu. Drogi w Kanadzie, nawet te lokalne są w świetnym stanie, a do dyspozycji mamy rozległą sieć tras. Samochód najlepiej wypożyczyć już na lotnisku w Toronto z uwagi na wygodę. Ceny za wynajem na jeden dzień zaczynają się od 180 złotych, jednak są to oferty specjalne. Standardowy koszt wynajmu najtańszego 5-osobowego pojazdu to 240 zł.



Mając do dyspozycji samochód, z Toronto możemy wybrać się na wycieczki do innych miast takich jak:



amerykańskie miasto Buffalo - 2 h drogi,

Ottawa (stolica Kanady) - 4,5 h drogi (400 km),

Montreal - niemal 5,5 h (550 km).

Z kolei, jeśli marzy nam się odpoczynek od miejskiego zgiełku, warto odwiedzić:



Park Narodowy Półwyspu Bruce , w którym możemy podziwiać liczne jaskinie, kamieniste plaże, w tym najsłynniejszą z nich, czyli Indian Head Cove - 3 h 45 min 275 km,

Park Algonquin , który słynie z rzeźby polodowcowej oraz rozległej sieci jezior i rzek, które przyciągają wioślarzy - 3 h drogi 277 km,

Pinery Provincial Park - znany z niesamowitych zachodów słońca, które możemy podziwiać z wydm i piaszczystych plaż - 2 h 45 min 230 km.

Park Narodowy Półwyspu Bruce oferuje nam malownicze widoki na krystalicznie czystą wodę i skalne wybrzeże 123RF/PICSEL

Agata Zaremba Archiwum autora

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

