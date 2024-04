Sardynia jest wyspą przynależącą do Włoch, znajdującą się na Morzu Śródziemnym. Jej powierzchnia zajmuje ok. 24 800 km² i jest drugą co do wielkości wysp, zaraz po Sycylii. Przez turystów nazywana jest także Europejskimi Karaibami. Kraina ta bogata jest w różnorodne krajobrazy gór, plaż, rzek, jezior, czy wodospadów, które daleko nie odbiegają od widoków na Arubie czy Jamajce.