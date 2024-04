"Dolce vita!". Aż chce się powiedzieć na samo wspomnienie kultowej sceny z filmu Felliniego. To w właśnie w fontannie di Trevi zażywała kąpieli bohaterka filmu Sylvia, którą grała aktorka Anita Ekberg. Kultowa scena zapewniła wspomnianej fontannie nieśmiertelność - od lat jest ona stałym punktem każdej wycieczki do Rzymu.

Fontanna di Trevi: ikona Rzymu

"Fontana di Trevi" to najbardziej znana barokowa fontanna w Rzymie. Powstała z inicjatywy Klemensa XII - została wzniesiona na miejscu fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego w 1435 roku. W 1732 roku papież ogłosił konkurs na projekt nowej fontanny. Realizacji doczekała się koncepcja Niccolo Salvi’ego. Prace trwały trzy lata, a sam autor nie dożył do końca budowy fontanny.

Fontanna di Trevi swoim wyglądem przypomina fasadę budynku - ma 20 m szerokości i 26 m wysokości. Centralną rzeźbą jest Okeanos, po jego bokach znajdują się rzeźby Kastora i Polluksa (mitologiczne bóstwa Rzymu) symbolizujące odmienne stany morza (sztorm i cisza).

Fontannę di Trevi odwiedzają dziennie tysiące turystów 123RF/PICSEL

Poniżej znajdują się trytony i hippokampy (pół konie, pół ryby). Na balustradzie umieszczone są statuy, które odpowiadają czterem porom roku - to dzieła Corsiniego, Ludovisiego, Pincellottiego i Queirolego. W niszach znajdują się postacie kobiece, alegorie Zdrowia i Obfitości.

Woda zasilająca fontannę jest nadal czerpana z akweduktu Aqua Virgo, zbudowanego w 19 r. p.n.e. Dostarcza on również wodę m.in. do fontanny Barcaccia przy Schodach Hiszpańskich.

Lifting za miliony

W latach 2014 - 2015 ikona Rzymu przeszła lifting. Renowacja kosztowała 2,2 mln euro, a prace trwały siedemnaście miesięcy. Rusztowania zniknęły w listopadzie 2015 roku, a turyści znowu mogli podziwiać fontannę w pełnej krasie.

Zespół, w którego skład wchodziło 26 konserwatorów, oczyścił obiekt i uzupełnił ubytki. Odnowa została sfinansowana przez dom mody Fendi - w zamian za to przez cztery lata w pobliżu fontanny mogła wisieć jego tablica.

Co dzieje się z pieniędzmi wrzuconymi do fontanny di Trevi?

Do fontanny di Trevi najlepiej wybrać się rano - później jest oblegana przez tłumy turystów. Zgodnie z legendą, wrzucenie monety do fontanny oznacza, że pewnego dnia będzie nam dane wrócić do Rzymu. Z kolei wrzucenie dwóch monet to już możliwość szybkiego zakochania się, a trzech - ślub.

Fontanna wypełnia się monetami dość szybko, dlatego ważne jest ich regularne wyławianie.

Wyławianie monet z fontanny di Trevi Alberto Lingria/Xinhua News/East News East News

Gdzie trafiają monety wrzucone do fontanny di Trevi? Przez wiele lat ludzie zbierali je dla własnego zysku. Jednak urząd miasta w Rzymie postanowił w końcu uregulować tę kwestię i wprowadził prawo zakazujące takiej praktyki.

Od 2001 roku zebrane pieniądze są przekazywane miejskiemu oddziałowi Caritas na różne działania charytatywne.

Monety są zamiatane w jedno miejsce, a następnie wyławiane przy pomocy węży wyposażonych w mechanizm ssący. Zajmują się tym miejscy pracownicy. Z kolei liczenie i pakowanie do worków odbywa się pod okiem policji.

- Każdego dnia do Fontanny di Trevi trafia około 3 tys. euro. Oznacza to, że każdego roku do fontanny trafia aż 1,5 mln euro - podaje portal euronews.com.

- W 2001 roku burmistrz zdecydował, że pieniądze będą przekazywane na rzecz lokalnej organizacji charytatywnej. Miało to położyć kres częstym próbom kradzieży monet z fontanny. Od tego czasu drobne pieniądze trafiające do fontanny są co roku przekazywane katolickiej organizacji charytatywnej Caritas. To dla niej ogromne wsparcie, a pozyskiwane w ten sposób pieniądze stanowią obecnie 15 proc. jej rocznego budżetu - podaje portal.

Caritas przekazuje środki na pomoc biednym i potrzebującym, finansuje kuchnie dla ubogich mieszkańców Rzymu. Organizacja funduje również żywnościowe talony, które można wymieniać we wskazanych przez nią marketach na produkty spożywcze.

Pieniądze są też przeznaczane na utrzymanie obiektu Caritasu znajdującego się na obrzeżach miasta, gdzie mieści się dom opieki, stołówka i gabinet dentystyczny, z którego mogą skorzystać biedniejsi mieszkańcy.

Każdego dnia do Fontanny di Trevi trafia około 3 tys. euro 123RF/PICSEL

***

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! .