Tu w wakacje będą tłumy Polaków! Szykuje się najazd

Według danych platformy rezerwacyjnej Hopper, jej użytkownicy zarezerwowali więcej lotów do Grecji niż gdziekolwiek indziej w Europie. Dlaczego? Oprócz decyzji Grecji o ponownym otwarciu dla turystów, loty z USA do Aten są o 18 proc. tańsze w porównaniu z rokiem 2019. W zestawieniu obok Hellady znalazły się również takie kierunki jak Islandia czy Portugalia. Grecja znalazła się również na szczycie raportu opublikowanego przez firmę analityczną ForwardKeys. Biorąc pod uwagę najchętniej wybierane przez turystów miasta w tym zestawieniu na szczycie znalazło się Mykonos, obok Ibizy i kreteńskiego miasta Chania.

Grecja może liczyć nie tylko na turystów ze Stanów. Ten kierunek został również jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Europejczyków. Według TUI Holiday Atlas Summer 2021, który ocenia najpopularniejsze wakacyjne kierunki europejskich klientów, na pierwszym miejscu znajduje się grecka wyspa Kreta. Gran Canaria, Rodos, Teneryfa i Antalya znalazły się tuż za nią. Kreta po raz pierwszy jest głównym celem turystycznym niemieckich wczasowiczów. Wyspa awansuje o dwa miejsca w rankingu w porównaniu z rokiem poprzednim i zastępuje Majorkę. Rodos i Kos również wspinają się po dwa miejsca, zajmując trzecie i czwarte miejsce. Podobnie jak w poprzednich latach, greckie wyspy są numerem jeden dla Finów, Duńczyków, Norwegów i Szwedów.

Zajmuje ona również szczególne miejsce w sercach polskich turystów, którzy jak pokazuje raport European Travel Commission zamierzają "odbić sobie" czas przedłużającej się izolacji i z dużym optymizmem podchodzą do letnich wojaży. Aż 79 proc. Polaków opowiada się za wyjazdem wypoczynkowym, tuż za nami są Włosi (64 proc.), a za nimi plasują się mieszkańcy Austrii (57 proc.), Niemiec i Holandii (po 56 proc.). Tak, jednym z tych kierunków będzie właśnie Grecja. Według raportu "Gdzie i jak Polacy planują spędzić lato 2021" przygotowanego przez Wakacje.pl, zajmuje ona mocną drugą pozycję. Choć w tym roku to Turcja jest zdecydowanym numerem jeden wśród Polaków - urlop w tym kraju w okresie od kwietnia do października zarezerwował prawie co trzeci turysta (30,69 proc.). Grecja znalazła się na drugiej pozycji (20,35 proc.).



Dokąd na urlop w Grecji?

Tym, których mogą nieco przerazić tłumy, serwis Visit Greece poleca nieco mniej popularne zakątki. Jednym z nich jest Milos, które serwis opisuje jako "bardziej dzikie Santorini". "Ta oszałamiająca grecka wyspa to gwarancja spokoju. Podobnie jak słynna i przeludniona latem wyspa Santorini, Milos ma pochodzenie wulkaniczne. Unikalna geologia obdarzyła wyspę bogactwem wspaniałych plaż, w tym Sarakiniko z surrealistycznymi białymi krajobrazami" - czytamy na stronie. Zdecydowanie wystarczy jeden rzut okiem na tę rzeczoną plażę, aby poczuć zew Milos.

Kolejną propozycją jest Karpatos - wąska i górzysta wyspa na Morzu Egejskim, położona pomiędzy Kretą a Rodos. To miejsce dla tych, którzy wolą unikać tłumów, za to poszukują aktywnego wypoczynku. Plaże zachęcają bowiem do uprawiania sportów wodnych, strzeliste góry namawiają zaś do wspinaczki.

Warto również zwrócić uwagę na Spetses, która może nosić tytuł najbardziej eleganckiej z wysp sarońskich. Nie bez przyczyny w latach w latach 60. wyspę tę odwiedzała sama Greta Garbo. Miejsce to zadowoli miłośników spokoju i amatorów plażowania. Miłośnikom kameralnych i spokojnych miejsc można również polecić Serifos. Wyspa należy do archipelagu Cyklad i leży na południe od Kytonos i na północny wschód od Sifnos. Powierzchnia wyspy wynosi 75 km2, a wyspę zamieszkuje 1414 osób. Nie ma tu hotelowych molochów, tłumów, dzięki czemu można zasmakować tu uroku prawdziwie greckich wakacji.

