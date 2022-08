Wakacje w Egipcie ciągle popularne. W czym tkwi magia tego miejsca?

Spis treści: 01 Piramidy w Gizie

02 Luksor - największe na świecie muzeum

03 Świątynie w Abu Simbel

04 Aleksandria - skrzyżowanie dróg świata

05 Bezmiar pisaków Sahary

06 Kair - stolica i serce Egiptu

Egipt jest państwem, które w historii turystyki zajmuje miejsce szczególe. Był jednym z pierwszych miejsc na świecie, do którego ludzie udawali się zwiedzać, ze względu na swoją historię i fizyczne pozostałości starożytnej, niesamowicie rozwiniętej cywilizacji tych ziem.

Tutaj, poza rozległymi pustyniami, znajdziemy też rafy koralowe na Morzu Czerwonym, wspaniałą przyrodę bujnie rosnącą w delcie Nilu, a także niezapomniane, zagubione wśród piasków oazy. Do wszystkich tych atrakcji naturalnych i historycznych należy dodać świetną infrastrukturę stworzoną dla turystów. Są to filary popularności Egiptu jako miejsca, gdzie choć raz w życiu warto udać się na wypoczynek. Co w takim razie powinno znaleźć się na liście miejsc, które, będąc w Egipcie, grzechem byłoby nie odwiedzić?

Piramidy w Gizie

Na płaskowyżu leżącym na zachód od Kairu znajduje się Giza - miejsce, które kojarzą nawet dzieci. To właśnie tu znajduje się wizytówka Egiptu, zaliczane do Siedmiu Cudów Świata, zapierające dech w piersiach piramidy oraz równie monumentalny Sfinks. Choć ceny zwiedzania piramidy Cheopsa nie należą do niskich, to jednak ten wydatek trzeba obowiązkowo ponieść, będąc na miejscu.



Zdjęcie Sfinks to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji Egiptu / 123RF/PICSEL

Luksor - największe na świecie muzeum

Miasto Luksor w okresie Nowego Królestwa było centrum kultury Egiptu. Ogrom zabytków, świątyń i grobowców, które znajdziemy na miejscu, wymaga nawet kilku dni zwiedzania, jeżeli chcemy poznać je wszystkie. Tu znajdziemy słynną na cały świat Dolinę Królów i Świątynię Karnak.

Świątynie w Abu Simbel

Znajdujące się tutaj budynki sakralne są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Egiptu. Przez Abu Simbel przewijają się miliony turystów i nie powinno to nikogo dziwić.

Aleksandria - skrzyżowanie dróg świata

Zdjęcie Polacy kochają latać do Egiptu / 123RF/PICSEL

Ten port znany jest z historii zniszczenia największej biblioteki starożytnego świata - Biblioteki Aleksandryjskiej. W 2002 roku w okolicy, gdzie się znajdowała, zbudowano nową bibliotekę. Aleksandrię warto jednak odwiedzić dla wielu innych pięknych zabytków, między innymi Teatru Rzymskiego i Aleksandryjskiego Muzeum Narodowego.

Bezmiar pisaków Sahary

Sahara jest największą pustynią świata i w zamierzchłej historii była cmentarzem miasta Memphis. Znajdziemy tu niezliczoną ilość grobowców i miejsc pochówku faraonów i innych egipskich notabli. Tu także znajduje się Piramida Schodkowa Djosera, z której rozciąga się malowniczy widok na Nil.



Zdjęcie Polacy od lat mają kilka ulubionych kierunków wakacyjnych. Eksperci nie przewidują wielkich zmian na liście / Picsel / 123RF/PICSEL

Kair - stolica i serce Egiptu

Stolica Egiptu Kair to jedno z największych miast na świecie, metropolia zamieszkiwana przez 17 milionów ludzi. Warto odwiedzić tu Meczet Al-Azhar, Meczet Sułtana Hassana, Meczet Ahmada Ibn Tuluna, bramę Bab Zuweila i słynne na całym świecie Muzeum Egipskie. Turysta odwiedzający Kair z pewnością powinien się też zapuścić w uliczki targowiska Khan el-Khalili i dzielnicy islamskiej.

Na turystykę w Egipcie negatywny wpływ miała rewolucja, która wybuchła w tym kraju w 2011 roku, jednak po ponad dekadzie, a w nich latach pandemii, turyści licznie tu powrócili i znów cieszą się magią tego miejsca. Zwłaszcza wśród Polaków Egipt bardzo często zajmuje pierwsze miejsce na listach krajów, które warto odwiedzić w sezonie wakacyjnym.

