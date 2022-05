Urlop w Turcji? Jeśli nie znasz tej zasady, ryzykujesz aresztowanie!

Spis treści: 01 Dokumenty zawsze i wszędzie

Dokumenty zawsze i wszędzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina polskim turystom, chcącym spędzić urlop w Turcji, że w czasie poruszania się po terenie tego kraju należy mieć przy sobie obowiązkowo paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty. Tureccy przedstawiciele władz mogą dokonywać wyrywkowej kontroli turystów nawet na ulicy w czasie spaceru i zwiedzania. Dotyczy to głównie dużych skupisk ludzkich, na przykład Stambułu.

"Paszport musi być ważny przez co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport w okresie pobytu bezwizowego powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji" - czytamy na oficjalnej rządowej stronie MSZ.



W tym roku zmieniły się również przepisy dotyczące wjazdu polskich obywateli. Od połowy kwietnia turyści z naszego kraju mogą podróżować do Turcji lub przejeżdżać przez nią tranzytem wyłącznie na podstawie dowodu osobistego.



Jeśli nie pozostajemy na terenie tego kraju dłużej niż 90 dni, możemy legitymować się więc w czasie kontroli swoim dowodem osobistym. Przy dłuższym pobycie paszport będzie już wymagany.



Skąd popularność Turcji?

Udział naszych rodaków w tureckim rynku wyjazdowo-urlopowym wyniósł w 2021 roku aż 5%. Do Turcji w ubiegłym roku udało się prawie 590 tys. Polaków, a w 2019 roku - rekordowym - aż 880 tys.



Duża w tym zasługa cen - wakacje w Turcji są mniejszym obciążeniem dla kieszeni, niż w innych krajach, oferujących podobny standard wypoczynku. Składa się na to między innymi niski ostatnio kurs tureckiej liry. Drugim filarem tej popularności są oczywiście atrakcje turystyczne, takie jak Riwiera Turecka, Kapadocja czy Stambuł.

