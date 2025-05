Tężnie solankowe stały się atrakcjami wielu miast - przykuwają uwagę estetycznym i naturalnym wyglądem, stanowią strefę ciszy i cieszą się rosnącą sympatią mieszkańców. Instalacje są tak naprawdę olbrzymimi inhalatorami - specjalne pompy dostarczają solankę na szczyt konstrukcji, a stamtąd spływa ona po gałązkach drzew. W trakcie solanka odparowuje i wytwarza aerozol o leczniczych właściwościach. Unosi się on w pobliżu tężni, a oddychanie nim dostarcza do organizmu cenne mikroelementy, m.in. jod, wapń, sód czy potas.

Jeżeli chodzi o monitoring bakteriologiczny, nie jest realizowany. Z uwagi na to, że to jest solanka i takie środowisko, które nie jest przyjazne bakteriom. Te wątpliwości się pojawiły i faktycznie zlecaliśmy badania w tej pierwszej tężni nad Zalewem Nowohuckim. Bakterie się pojawiają, bo generalnie nie jest to środowisko jałowe, natomiast te stężenia, które były, nie są niepokojące.

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Rolniczego nawet śladowe ilości bakterii E. coli, E. faecalis i C. perfringes mogą być groźne, a ich występowanie nie powinno mieć miejsca w przypadku wody służącej do inhalacji. Kontakt z tymi patogenami (przez ich spożycie lub wdychanie) może prowadzić do silnego zatrucia pokarmowego, zapalenia żołądka, zakażenia układu moczowego, uszkodzenia nerek, zapalenia wsierdzia i wielu innych groźnych schorzeń. Naukowcy z UR podkreślają, że w badanych próbkach bakterie nie przedostały się do mgiełki, ale niewykluczone, że może do tego dojść w przyszłości.