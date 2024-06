Bezpośrednie loty z Pomorza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą się odbywały od 20 grudnia 2024 do 28 lutego 2025 roku. Połączenie będzie realizowane raz w tygodniu. Do Dubaju będą latały Boeingi 737 należące do czarterowej linii Enter Air - lądowanie będzie miało miejsce na lotnisku Dubaj-Al Maktoum.