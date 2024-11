Kiedy pogoda za oknem nie nastraja, melancholia wkrada się również do wielu szaf. Pełne dotychczas kolorów, wypełniają się odcieniami szarości - chociaż modnej, to jednak, stylizowanej w formie total look’ów, nieco nudnej i ponurej. Agata Kornhauser-Duda ma na to swój pomysł. Dowodzi przy tym, że jesienna i zimowa garderoba wcale nie muszą być monotonne.

Jaki kolor modny w zimie 2024? Agata Kornhauser-Duda inspiruje

Agata Kornhauser-Duda w swoich modowych wyborach zdaje się być dotąd wierną jednej, prostej zasadzie - minimalizm kluczem do sukcesu. Rzadko decyduje się więc na szalone zestawienia, coraz chętniej eksperymentując jednak z kolorami. Częściej niż dotychczas, niezależnie od pogody, stawia na podkreślające urodę róże i energetyczne czerwienie. Podobna zmiana nie umknęła uwadze stylistów i projektantów.

Agata Kornhauser-Duda przeszła długą, modową drogę. Nie uniknęła przy tym kilku stylizacyjnych wpadek, które odbiły się szerokim echem w świecie mody. Wkrótce jednak Pierwsza Dama postanowiła wziąć sobie rady ekspertów głęboko do serca - do tego stopnia, że jesienią mocno zaszalała. Projektanci przyznali potem, że "wszystkie jej stylizacje zasługują na pochwałę".

W szafie żony prezydenta wraz z nadejściem jesieni zagościło modne bordo oraz delikatne odcienie błękitu. Pierwsza Dama nie rozstała się przy tym ze swoimi ulubionymi elementami garderoby - pozostając wierną odcinanym w pasie sukienkom i kobiecym garniturom. Przy okazji niedawnych obowiązków zaskoczyła jednak wyborem. Postawiła bowiem na garnitur w modnym kolorze, szalejąc nieco z krojem.

Brązowy garnitur to prawdziwa perełka wśród jesiennych i zimowych stylizacji. Stając się alternatywą dla klasycznej czerni, wprowadza do stylizacji odrobinę miękkości, zachowując przy tym wyrafinowanie. "In" są wszelkie odcienie tego koloru: od ciemnych, głębokich tonów, aż po jaśniejsze, w kolorze mlecznej czekolady. Agata Kornhauser-Duda zdaje się wiedzieć to doskonale. Zachwyca.

Co będzie modne w zimie 2024-2025? Spodnie flare znów dochodzą do głosu

Obok modnego koloru, Agata Kornhauser-Duda postawiła też na niecodzienny krój. Zamiast dopasowanych spodni w kant, na które decyduje się najczęściej, postawiła na rozszerzany model w stylu flare, który mocno nawiązuje do nieśmiertelnych lat 90. Co ciekawe, niemal identyczne ma w swojej szafie również Anna Lewandowska.

Podobny model, zaprojektowany po to, by idealnie podkreślać pośladki, znacznie optycznie wydłuża i wyszczupla. Nadaje też całości unikalnego wyglądu, raz na zawsze rozprawiając się z często przylegającą do kobiecych garniturów łatką nudnych. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni warto zaprosić więc do swojej szafy. Podobny, czekoladowy wybór z rozszerzanymi nogawkami sprawdzi się idealnie nie tylko na co dzień, ale również podczas bardziej oficjalnych wyjść - a nawet świątecznych spotkań czy sylwestrowych zabaw.

