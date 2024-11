Algi są prawdziwą skarbnicą składników odżywczych, co czyni je jednym z najbardziej wartościowych pokarmów pochodzenia roślinnego. Przede wszystkim wyróżniają się wysoką zawartością witamin (A, C, E, K oraz z grupy B), a także minerałów, takich jak jod, żelazo, wapń, magnez i potas .

Są bogate w białko i zawierają pełen zestaw aminokwasów, co czyni je idealnym źródłem białka dla wegan i wegetarian . Dzięki obecności przeciwutleniaczy algi chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, wspierając walkę z wolnymi rodnikami, co może opóźniać procesy starzenia i chronić przed chorobami przewlekłymi.

Co ciekawe, algi są także naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które tradycyjnie kojarzone są z rybami . Omega-3 mają kluczowe znaczenie dla zdrowia serca i wykazują działanie przeciwzapalne. Szczególnie cenne pod tym względem są mikroalgi, takie jak chlorella i spirulina. Spirulina wyróżnia się wysoką zawartością białka - nawet do 70%, co czyni ją idealnym źródłem dla osób na diecie roślinnej.

Algi występują w wielu formach - jako proszek, płatki czy składnik sushi . Warto zwrócić uwagę na wakame, które świetnie sprawdza się w sałatkach i zupach, kombu dodaje głębi smaku bulionom, a nori jest doskonałą przekąską samą w sobie. Suszone płatki alg można również dodawać do smoothie, a proszek z alg może wzbogacić koktajle, soki czy nawet wypieki . To prosty sposób na czerpanie korzyści z ich właściwości zdrowotnych, bez większego wysiłku.

Ceny alg mogą się różnić w zależności od ich rodzaju i formy. Za opakowanie suszonych wodorostów nori do sushi (około 10 arkuszy) zapłacimy od 10 do 20 zł. Wakame w suszonej formie kosztuje średnio 20-30 zł za opakowanie o wadze 50 gramów. Kombu, wykorzystywane głównie do przygotowywania bulionów, to koszt około 20-40 zł za 100 gramów. Proszek z chlorelli czy spiruliny jest nieco droższy - cena waha się od 50 do 100 zł za 200-250 gramów, w zależności od producenta i certyfikatu jakości.