Zabierz rodzinę do dżungli… w Łodzi! Orientarium w sierpniu to prawdziwa egzotyczna przygoda

Sierpień. Łódź. Kilka minut po godzinie 10 i tyle samo kroków do Orientarium. Start ekspedycji. W powietrzu czuć lekką wilgoć po porannym deszczu, słychać szelest liści. Dzieci przestają pytać "kiedy będziemy?", a zaczynają - "co to za ptak za tym ogrodzeniem?". Wchodzimy i... przenosimy się tysiące kilometrów stąd.

Orientarium ZOO Łódź: egzotyka na wyciągnięcie ręki

Mija godzina. Orangutany sumatrzańskie, koziorożce alpejskie, żubry, kangur rudy, panda mała, psy leśne... Trochę już zobaczyliśmy. Wiemy jednak, że jeszcze sporo przed nami! I rzeczywiście: spotykamy się z wydrami, które w wodzie są szybkie jak strzała. Chwilę później - krokodyle gawialowe. Patrzą na nas z powagą, a ich wąskie pyski wyglądają jakby były z innego świata. Co dalej? Niedźwiedź malajski. Wygląda niepozornie, ale potrafi wspiąć się na drzewo szybciej, niż zdążymy sięgnąć po aparat.

Wizyta w Orientarium ZOO Łódź to możliwość spojrzenia w oczy największego słonia indyjskiego w Europie / fot. Paweł Łacheta materiały promocyjne

Podchodzimy do wybiegu słoni. Najpierw cisza, aż nagle... wychodzi on. Aleksander. Potężny, spokojny, z jednym kłem. Niczym weteran, który ma na swoim koncie wiele niebezpiecznych przygód. Za nim, w nieco bardziej żywiołowym tempie, nadchodzą Taru i Barnaba. Widzimy, że lubią brodzić w wodzie, podnosić trąby i oblewać siebie nawzajem. Błyskawicznie zapominamy, że jesteśmy w Łodzi. To musi być jakaś tropikalna rzeka!

Kilkadziesiąt metrów dalej - zupełna zmiana klimatu. W półmroku czeka na nas szklany tunel, w którym nad głową przepływają rekiny bambusowe, a tuż obok leniwie suną płaszczki. Czasami któraś z ryb zbliża się tak bardzo, że odruchowo odchylamy się w tył. Bo wrażenie robi aranżacja przestrzeni. Znikają szyby i inne ograniczenia, a swoje robi adrenalina. Czujemy, jakbyśmy przenieśli się do samego serca ekscytującego świata Azji Południowo-Wschodniej. Pierwszy etap wyprawy zakończony. Czas chwilę odpocząć, złapać oddech i coś zjeść w jednym z kilkunastu punktów gastronomicznych.

Sierpień w Orientarium ZOO Łódź to czas na spotkanie z najbardziej fascynującymi zwierzętami / fot. Paweł Łacheta Pawel Lacheta materiały promocyjne

Tak wyglądała nasza trasa. Ale... to tylko jedna z możliwych opowieści. W Orientarium ZOO Łódź każdy układa swoją - jedni zatrzymają się dłużej przy najdłuższym w Europie wybiegu dla słoni (dwa tysiące metrów kwadratowych!), inni wpadną w trans przy którymś z 10 zbiorników wodnych (26-metrowy tunel do obserwacji rekinów i płaszczek!)… Bo mówimy o wyprawie, która nie ma prawidłowej ścieżki. Zwłaszcza w sierpniu, ponieważ…

Sierpniowe wydarzenia w Orientarium ZOO Łódź

…w tym miesiącu Orientarium ZOO Łódź to coś więcej niż zwykłe zwiedzanie. To już nie tylko spacer, ale angażująca i twórcza przygoda dla całej rodziny. Przykład? Długi weekend 15-17 sierpnia, czyli Zielona Feta. Warsztaty i targi roślinne, nocowanie w ZOO, zróżnicowane atrakcje dla dzieci (między innymi bezpłatne dmuchańce czy pokazy karmienia zwierząt na żywo), event pszczeli, rozdawanie próbek miodów i saszetek z nasionami - będzie co robić!

Choćby w piątek, kiedy będzie można stworzyć własną kokedamę (zieloną kulę, zawsze powstającą w zgodzie z japońską sztuką sadzenia roślin) czy dekoracyjne "łosie rogi" z roślin. Miejsca warto rezerwować szybko!

Weekend to z kolei warsztaty: "Las w szkle" (16 sierpnia, godzina 11:30), których organizatorem jest Palmiarnia oraz "Wspomnienie z wakacji" (17 sierpnia, godzina 11.30 lub 12), prowadzone z kolei przez Ogród Botaniczny. Pierwsza opcja? Stworzenie wyjątkowej kompozycji z roślin w słoiku, a więc zamkniętego ekosystemu, funkcjonującego bez ingerencji człowieka. Druga? Szansa na samodzielne wykonanie druku roślinnego na bawełnianych workach oraz chustach.

Orientarium ZOO Łódź: dziesięć boisk egzotyki w sercu miasta

Jako że Orientarium ZOO Łódź to gigant, którego teren zajmuje powierzchnię dziesięciu boisk piłkarskich, żeby ułatwić zwiedzanie, całość podzielono na cztery strefy: słoniarnia, Celebes, oceaniczna oraz Wyspy Sundajskie. Każda ma swój klimat i bohaterów.

Strefa oceaniczna to ponad 1300 ryb / fot. Paweł Łacheta materiały promocyjne

W słoniarni spotkamy największego słonia indyjskiego w Europie, a codziennie o 11:00 można podglądać, jak całe stado zażywa kąpieli. Celebes to natomiast świat makaków, jeżozwierzy i kur bankiwa - tropikalna energia miesza się z egzotyczną codziennością. Strefa oceaniczna? Tu czeka ponad 1300 ryb - od rekinów gitarowych i brodatych po żarłacze rafowe. Najgoręcej jest natomiast na Wyspach Sundajskich, gdzie mieszkają: krokodyl gawialowy, orangutany sumatrzańskie, gibony, langury, myszojelenie i niedźwiedzie malajskie.

Odkrywanie przyrody niczym misja edukacyjna

Wyprawa do Orientarium ZOO Łódź to jednak nie tylko niezapomniana przygoda, ale także edukacja. Otóż z pewnością wyczuli najmłodszych na kruchość natury. O ile bowiem spadek liczebności zagrożonych wyginięciem gatunków brzmieć może jak sucha statystyka, w praktyce to punkt wyjścia do dyskusji, co warto zrobić, by temu zapobiec.

Obserwacja zamienia się mianowicie w emocjonalne zaangażowanie, a wówczas już krótka droga do zrozumienia roli nas wszystkich w ochronie planety. Tym bardziej że wiele gatunków zwierząt obejrzymy wyłącznie w Orientarium ZOO Łódź.

Praktyczne wskazówki

Orientarium ZOO Łódź można zwiedzać w godzinach 9-19 (ostatnie wejście: 18.30)

Zwiedzanie najlepiej zacząć z samego rana

Bilety można zakupić online lub na miejscu

Ceny biletów wynoszą 80 zł dla dorosłych i 50 zł dla posiadaczy Karty Łodzianina

Koszt udziału w wybranych warsztatach to 99 zł

Dla gości przyjeżdżających samochodem dostępnych jest pięć parkingów

Na terenie Orientarium ZOO Łódź działa kilkanaście punktów gastronomicznych

Materiał promocyjny