W ostatnim czasie Energylandia cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów. Obecnie na obszarze 70 hektarów parku znajdziemy 123 atrakcje przeznaczone zarówno dla fanów adrenaliny, jak i małych dzieci. To jednak nie koniec! Władze Energylandii zapowiadają otwarcie zupełnie nowej, bajkowej strefy.

Strefa Sweet Valley. Słodkie doznania w krainie rozrywki

Jak zapewniają władze parku, Sweet Valley to nie tylko kolejna atrakcja na mapie parku, a prawdziwa kraina słodkich fantazji zbudowana z lizaków, tabliczek czekolady i waty cukrowej. Nowa strefa obejmie obszar 4 hektarów i zaoferuje aż 10 nowych atrakcji, które przyciągną zarówno maluchy, jak i miłośników adrenaliny.

Atrakcje Sweet Valley. Dla dzieci i dla dorosłych

Flagową atrakcją strefy będzie Choco Chip Creek, czyli rollercoaster w formie pociągu, który przemierzy trasę 1200 m z prędkością 55 km/h. Dostarczy on emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Kolejna familijna kolejka skierowana zarówno do dzieci, jak i ich rodziców to Honey Harbour. Rozpędza się do 46 km/h na długości toru wynoszącej 254 metry. Co istotne, maluchy o wzroście 100-120 cm mogą skorzystać z atrakcji tylko w towarzystwie opiekuna.

Sweet Valley to jednak nie tylko rollercoastery. Znajdziemy tam piękną, dwupoziomową karuzelę wiedeńską Candy Carousel, a także wiejską stodołę Crazy Barn osadzoną a obrotowej platformie. Z kolei fanów atrakcji wodnych z pewnością zainteresuje atrakcja o nazwie Bumble Boats, czyli niewielkie gondole pływające po uroczej rzece.

Bon Bon Balloon, czyli nietypowa atrakcja w formie karuzeli, "pozwoli oderwać się od ziemi i wzbić w chmury" - czytamy w komunikacie dotyczącym otwarcia nowej strefy. Dla najmłodszych przygotowano też interaktywną karuzelę Candy Critters, stylizowaną na stare drzewo. Centralnym punktem strefy będzie zakręcona karuzela Twis’Tea, wyposażona w 12 filiżanek, które pomieszczą jednocześnie aż 60 osób.

Zdjęcie Energylandia to miejsce nie tylko dla miłośników adrenaliny, ale również dla rodzin z dziećmi, a nawet osób starszych / materiały promocyjne

Kiedy otwarcie nowej strefy?

Park zapowiada, że najpewniej nowa strefa Sweet Valley zostanie udostępniona dla zwiedzających jeszcze przed majówką 2024 roku, czyli niedługo po otwarciu parku wiosną. Sezon niski w Energylandii rozpoczyna się 6 kwietnia i trwa do jesieni. W międzyczasie, wraz z nastaniem wakacji rozpoczyna się sezon wysoki, podczas którego ceny biletów wstępu rosną, a w parku niekiedy możemy trafić na spore tłumy turystów.

Jeśli chcemy więc odwiedzić nową strefę parku przed wysokim sezonem, warto zaplanować wycieczkę do Enerylandii w maju lub do połowy czerwca.