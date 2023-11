Tak będzie wyglądać Energylandia zimą. Co przygotowano w Winter Kingdom?

Winter Kingdom startuje 25 listopada i potrwa aż do 21 stycznia

Przygotowano tradycyjny Bożonarodzeniowy Jarmark i specjalne zimowe menu w punktach gastronomicznych

Mikołaj odwiedzi park. Lodowisko i snowtubing uatrakcyjnią zimowe atrakcje, a dla najmłodszych przygotowano m.in. specjalne warsztaty

Zimą polecamy szczególnie koło młyńskie Wonder Wheel, która zapewnia zapierające dech w piersiach panoramy; zwłaszcza w tym okresie roku

Zimowa Energylandia to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Bogata oferta atrakcji zaprojektowanych z myślą o najmłodszych sprawia, że ograniczenia wiekowe czy wzrostowe nie są tu problemem - każdy znajdzie coś dla siebie. Maluchy z pewnością pokochają wioskę Świętego Mikołaja, gdzie będą miały okazję zrobić pamiątkowe zdjęcia, wspólnie z elfem stworzyć niezapomniany list, a także samodzielnie udekorować piernik, który potem z radością mogą skonsumować.

Winter Kingdom w Energylandii to jednak nie tylko czas na celebrowanie tradycji, ale przede wszystkim na zachwyt ogromem blasku. Największy w Polsce Ogród Świateł z aż pięcioma milionami lampek to miejsce, gdzie każdy krok jest krokiem w świetlanej baśni, a park ożywa niezliczoną ilością migoczących punktów. Wszystkich miłośników zimowych specjałów zachwyci też z pewnością Bożonarodzeniowy Jarmark, gdzie lokalne drewniane budki przepełnione są aromatem korzennych przypraw i ciepła. Punkty gastronomiczne Energylandii wzbogacą swoją ofertę o zimowe menu, by każdy znalazł coś dla siebie na rozgrzewkę.

Zdjęcie Lodowisko w Energylandii / Energylandia / INTERIA.PL/materiały prasowe

Przygotowano też zimowe atrakcje takie jak jak lodowisko i snowtubing, które zapewnią mnóstwo śmiechu i emocji. Dodatkowo, warsztaty zdobienia pierników pozwolą na chwilę twórczej ekspresji i stworzenie własnych, jadalnych dzieł sztuki.

Świąteczne spotkania zachwycą najmłodszych

W zimowym okresie nie może zabraknąć także spotkania ze Świętym Mikołajem. W Energylandii będzie można go zobaczyć i wspólnie cieszyć się przedświąteczną atmosferą. Jego wizyta to synonim radosnego czasu dla każdego dziecka i okazja do niezapomnianych fotografii. A co dla tych szukających adrenaliny? Poczujemy ją na roller coasterach, które działają w normalnym trybie, a zachwycające widoki podziwiać możemy z koła młyńskiego Wonder Wheel, oświetlonego milionami światełek.

Zdjęcie Winter Kingdom w Energylandii / Energylandia / INTERIA.PL/materiały prasowe

Winter Kingdom w Energylandii to wyjątkowa destynacja dla każdego, kto pragnie przeżyć świąteczną magię w pełnej krasie - z fascynującymi atrakcjami, niezwykłymi smakami i niezapomnianymi wspomnieniami. To miejsce, gdzie świąteczna atmosfera i nowoczesna rozrywka łączą się, tworząc wyjątkową zimową aurę. Zapraszamy do krainy, gdzie każdy może doświadczyć czarujących momentów, które z pewnością pozostaną w pamięci na długo po powrocie do domu.

Energylandia zimą. To działa naprawdę dobrze!

Muszę przyznać, że zimowa propozycja Energylandii już rok temu przypadła mi do gustu i z pewnością w tym roku także dam się namówić na wyjazd. Atrakcyjne ceny, urozmaicone menu, bezpłatne dodatki takie jak pisanie listów, dekorowanie pierników czy wypożyczanie sprzętu do łyżew, a zwłaszcza brak tłumów skłaniają mnie do ponownej wizyty jeszcze w tym sezonie. Może wydawać się, że jest to wszystko "trochę przesadzone", ale osobiście cenię tę obfitość - w końcu w czasie świąt wszyscy chyba odnajdujemy w sobie trochę więcej dziecięcej radości.