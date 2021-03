PODRÓŻE |

Wymarłe wsie, opuszczone miasta-widma skutecznie rozpalają zbiorową wyobraźnię. Bo co takiego musiało się wydarzyć, że opuściła je cała ludność? Oczywiście nie zawsze działo się to z dnia na dzień, najczęściej osiedla pustoszały, gdy traciły swą pierwotną funkcję. Albo gdy stało się coś bardzo złego.

Jeszcze kilka lat temu, gdy nieświadomy niczego turysta przemierzający Dolny Śląsk przypadkowo zbliżył się do Pstrąża, mógł bardzo się zdziwić. Zza zasłony drzew wyłaniały się bowiem czteropiętrowe bloki mieszkalne, opuszczone i niszczejące. Popadające w ruinę nieruchomości jednorodzinne nie są niczym nadzwyczajnym w naszym krajobrazie, ale niezamieszkałe, porzucone bloki to jednak coś zupełnie innego. Widok rzadki, przyprawiający o dreszcze. W oknach powinny wszak bielić się firanki, a po zmroku zapalać światła. Zostawione same sobie budynki, choć stały na terenie należącym do wojska, zostały splądrowane, a we władanie przejęła je natura. A ściślej, dziko rosnąca roślinność, potrafiąca wedrzeć się wszędzie.