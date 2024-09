Czy można podlewać pomidory wodą z drożdżami?

Odpowiednio zadbane, wypielęgnowane i chronione przed szkodnikami pomidory są w stanie owocować nawet do października. Jedną z kluczowych kwestii podczas dbania o soczyste i wybarwione na czerwono okazy jest regularne nawożenie podłoża. Choć gotowe mieszanki bez trudu znajdziemy w centrach ogrodniczych, ich ceny potrafią nieprzyjemnie zaskoczyć. Tańszą, a zarazem skuteczną opcją, są domowe odżywki. Przygotujemy je ze składników, które najczęściej mamy już pod ręką, lub bez trudu znajdziemy w kuchennych szafkach i szufladach.

Dotychczasowe stosowanie specjalistycznych preparatów może sprawić, że podejdziemy do szykowania własnych mieszanek z dozą niepewności. Specjaliści podkreślają, że wystarczy jedynie się przełamać i skorzystać ze sprawdzonych przepisów, by uzyskać wartościowe mikstury, wpływające na zdrowie i obfite plonowanie pomidorów. Jedną z nich jest odżywka na bazie ok. 30 g świeżych drożdży, dwóch łyżek cukru oraz pięciu litrów ciepłej wody. Drożdże oraz cukier rozpuszczamy w płynie, a następnie pozostawiamy na 4-5 godzin. Po upływie wyznaczonego czasu przelewamy roztwór do konewki. Mieszanką najlepiej podlewać pomidory wczesnym rankiem lub wieczorem, kiedy słońce powoli chyli się ku zachodowi.

Jak zrobić oprysk z mlekiem na pomidory?

Bez świeżych drożdży nie moglibyśmy zajadać się puszystym ciastem pełnym owoców i maślanej kruszonki. To podstawa udanych drożdżówek, a także wytrawnych przekąsek, gotowych do podjadania w ciągu dnia. Niezbędnik kulinarny to także cenny składnik, doceniany przez doświadczonych ogrodników. Już jedna kostka skrywa w sobie moc witamin, m.in. z grupy B, oraz aminokwasów, żelaza czy węglowodanów.

Na bazie drożdży, mleka oraz wody przygotujemy odżywczy oprysk do dorodnych pomidorów. Jak krok po kroku wykonać domowy zasilacz? Wystarczy zgromadzić 100 gramów drożdży w kostce, 500 mililitrów pełnotłustego mleka oraz 10 litrów deszczówki lub przefiltrowanej wody. Wszystkie składniki mieszamy w dużej miednicy lub beczce, a po rozpuszczeniu drożdży preparat jest gotowy do użycia. Jeśli chcemy dodatkowo wzmocnić jego działanie, możemy dodać także jedną łyżkę szarego mydła. Taki bonus sprawi, że środek lepiej utrzyma się na roślinach.

Stosowanie naturalnych środków do pomidorów

Postępując zgodnie ze wskazówkami, w kilka chwil otrzymamy preparat, który doskonale działa, a kosztuje grosze. Specjaliści wskazują, by oprysk z mleka i drożdży zawsze stosować obficie i pryskać pomidory zarówno od góry, jak i od dołu. Nie bez znaczenia jest także częstotliwość. Doradza się stosowanie mieszanki maksymalnie raz w tygodniu, aż do końca okresu wzrostu soczystych pomidorów. Co ważne, preparat przygotowany w nadmiarze wcale nie musi pójść na zmarnowanie. Z powodzeniem użyjemy go także do truskawek. Specyfik zadba o ochronę pomidorów przed szarą pleśnią, mączniakiem oraz zarazą ziemniaczaną.

