​A gdyby zabrakło środków czystości? Zrobisz je

Jako że wizja epidemii koronawirusa powoli przestaje być wizją, a nabiera coraz bardziej realnych kształtów, rodzą się pytania, jak przygotować się na czas, kiedy zakupy w zatłoczonym sklepie nie będą najlepszym rozwiązaniem.

Zdjęcie Soda oczyszczona, cytryny, ocet i woda utleniona pomogą w praniu, sprzątaniu i odświeżaniu powietrza oraz garderoby /123RF/PICSEL

Oto jedna z propozycji. Środki czystości, które można zrobić samodzielnie, tanio i przy okazji dbając o środowisko naturalne.

Potrzebne będą: soda oczyszczona, cytryny, ocet i woda utleniona. W czym pomogą? W praniu, sprzątaniu i odświeżaniu powietrza oraz garderoby.

Jak usunąć tłustą plamę z ubrania? Poradzisz sobie z tym problemem za pomocą mieszanki sody, wody utlenionej i zwykłej wody. Jak? Należy zmieszać te składniki w równych proporcjach i nałożyć bezpośrednio na plamę, po chwili wetrzeć miksturę w zabrudzenie szczoteczką, zostawić do wchłonięcia, a następnie wyprać ubranie. Szczególnie zapobiegliwi mogą też dodawać pół szklanki sody regularnie do prania, aby nie szarzało.

Soda stanie się twoim sprzymierzeńcem także w sprzątaniu. Przeraża cię czyszczenie mikrofalówki lub np. kuchennego zlewu? Jeśli chcesz pozbyć się tłustego brudu, rozpraw się z nim za pomocą wilgotnej gąbki, na którą wysypiesz trochę sody. Przy okazji pożegnasz też brzydki zapach. Soda działa bowiem niczym neutralizator - wysyp ją wszędzie tam, gdzie chcesz pozbyć się nieświeżego zapachu. Do wnętrza butów, do lodówki, wnętrza szafy albo miejsc, w których pojawiła się wilgoć.

Przypalenia żelazka lub inne, bardziej uparte zabrudzenia usuniesz łącząc sodę z octem. Trzy łyżeczki sody, trzy octu i pół szklanki wody, da ci dość mocny płyn, więc zanim użyjesz go w centralnym miejscu, zrób test w mało widocznym miejscu.

Ocet przyda ci się także jako podstawowy składnik ekologicznego płynu do szyb. Sporządzisz go, łącząc wodę z octem w stosunku 1:1. Tę miksturę możesz przelać do butelki ze spryskiwaczem. Ocet nadaje szybom piękny połysk i nie pozostawia smug.

Co więcej, ocet znajduje zastosowanie jako odkamieniacz. Wystarczy wlać szklankę octu do czajnika i go zagotować - urządzenie będzie jak nowe.

Ocet pomoże ci też rozprawić się z pleśnią w łazience. Wszystkie ogniska pleśni spryskaj płynem na bazie 1/2 szklanki wody i 4 łyżek octu. Po godzinie procedurę dla pewności powtórz. Aby pozbyć się zapachu octu, sięgnij po sodę.

A jaka sekretna moc drzemie w cytrynie? Sok z cytryny jest jednym z najstarszych sposobów na czyszczenie sreber. Rozjaśnia powierzchnię sztućców i skutecznie, ale delikatnie usuwa przebarwienia. Wystarczy wycisnąć sok, przetrzeć nim zaśniedziałą powierzchnię, a potem przemyć ciepłą wodą i wytrzeć do sucha.

Cytryna przyda się ponadto do czyszczenia drewnianej deski do krojenia. Deskę należy natrzeć połówką cytryny i spłukać po upływie pół godziny. Pozbędziemy się w ten sposób nie tylko zabrudzeń, ale też nieprzyjemnego zapachu.