Spis treści: 01 Aspiryna w ogrodzie - zastosowanie

02 Aspiryna w ogrodzie - jak stosować oprysk z aspiryny?

03 Aspiryna na ogórki, aspiryna na pomidory

Aspiryna w ogrodzie - zastosowanie

Co przyciąga szerszenie? Uważaj na te domowe zapachy! Naukowcy już jakiś czas temu udowodnili, że aspiryna zastosowana w ogrodzie pozytywnie wpływa na rośliny, przyspieszając ich kiełkowanie. Chroni je ona także przed szkodnikami i znacznie zmniejsza ryzyko chorób grzybowych. Aspiryna zawiera kwas salicylowy, który wzmacnia odporność roślin, dzięki czemu lepiej znoszą nagłe zmiany temperatur - ekstremalne upały, a za chwilę obfite deszcze. Jak ją stosować?

Aspiryna w ogrodzie - jak stosować oprysk z aspiryny?

Zdjęcie Naukowcy udowodnili, że opryskiwane aspiryną warzywa rosły szybciej, były silniejsze i mniej podatne na choroby / 123RF/PICSEL

Aspirynę w ogrodzie stosować należy podobnie jak opryski, nie ma jednak jasno określonych norm i zasad, więc warto najpierw wykonać próbę, rozpoczynając od rozpuszczenia jednej tabletki leku w litrze letniej wody. Tak powstałą miksturą należy delikatnie opryskać wybrane rośliny i przez kilka kolejnych dni obserwować ich reakcję na oprysk. Jeśli dojdzie do niekorzystnych zmian, plam i przebarwień, będzie to oznaczało, ze roślina nie najlepiej reaguje na tę substancję i przy kolejnym oprysku warto zmniejszyć stężenie do połowy tabletki na litr wody lub zaprzestać opryskiwania.

Aspiryna na ogórki, aspiryna na pomidory

Zdjęcie Aspirynę można stosować m.in. na pomidory / 123RF/PICSEL

Aspirynę z powodzeniem stosować możemy także na ogórki i pomidory. Naukowcy udowodnili, że opryskiwane nią warzywa rosły szybciej, były silniejsze i mniej podatne na choroby i działanie pasożytów. Zwrócili oni także uwagę na fakt, że pomidory, które w okresie dojrzewania często pękają, po zastosowaniu aspiryny były całe i zdrowe. Na opryski z aspiryny dobrze reagowały także takie warzywa jak:

ziemniaki

papryka

bakłażany

By przygotować specjalną wodę aspirynową do warzyw, należy rozpuścić 250-500 mg aspiryny w 4,5 litrach wody i spryskiwać rośliny dwa lub trzy razy w miesiącu.

WAŻNE: Należy pamiętać, by oprysk wykonywać zawsze wcześnie rano!

