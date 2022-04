Spis treści: 01 Drożdże w ogrodzie

02 Jak stosować drożdże w ogrodzie?

03 Jakie rośliny można podlewać drożdżami?

04 Oprysk z drożdży przed zarazą ziemniaczaną

05 Jak zrobić oprysk z drożdży?

06 Jak zrobić nawóz z drożdży?

Drożdże w ogrodzie

Zamiast od razu sięgać po chemiczne środki, można śmiało spróbować metod, które stosowały nasze prababcie. A lubiły wykorzystywać w ogrodzie drożdże, które sprawdzają się jako alternatywa do nawozów mineralnych czy środków, które mają chronić rośliny. Drożdże należą do wyjątkowej grupy grzybów, ponieważ nie są szkodliwe dla innych roślin, nie żerują na nich. Są w stanie zniszczyć grzyby chorobotwórcze. W jaki sposób? Za pomocą typowego mechanizmu w przyrodzie, czyli walką o dominację. Zderzenie drożdży z grzybami chorobotwórczymi sprawia, że konkurują one ze sobą o miejsce i substancje odżywcze, potrzebne tym drugim do rozwoju.

Jak stosować drożdże w ogrodzie?

Drożdże to przede wszystkim bogate źródło m.in. witamin (głównie tych z grupy B), minerałów, białek czy aminokwasów. Mają cenne właściwości, które pomogą roślinom. Drożdże zapewnią największą ochronę roślinom jeśli będą stosowane regularnie. Najlepiej co tydzień wiosną i późnym latem. Oprysk z drożdży najczęściej jest stosowany do ochrony warzyw i owoców przed rozmaitymi chorobami jak mączniak lub szara pleśń. Warto jednak stosować go również na kiełkujące siewki, ponieważ doskonale wspomaga ich ukorzenianie. Oprysk z drożdży może być stosowany również na róże. Warto stosować go przede wszystkim profilaktycznie, czyli zanim zauważamy niepokojące zmiany na liściach czy łodygach. Oprócz tego szlachetne drożdże stymulują wzrost rośliny oraz poprawiają jakość gleby.

Zastosowanie drożdży jako nawozu:

wspomaga rozwój ich systemu korzeniowego

przyspiesza wzrost roślin

powoduje bujniejsze kwitnięcie

ogranicza występowanie niekorzystnych drobnoustrojów

Oprysk z drożdży:



wypiera szkodliwe dla roślin mikroorganizmy

chroni przed chorobami

zapewni bujny wzrost roślinom

Zdjęcie Roztwór z drożdży pobudzi wzrost roślin oraz spowoduje jej bujniejsze kwitnienie, a w rezultacie także liczniejsze zbiory / 123RF/PICSEL

Jakie rośliny można podlewać drożdżami?

Najczęściej nawóz z drożdży stosuje się pod ogórki i pomidory, ale nie są to jedyne rośliny, które warto nim podlewać. Drożdżowy nawóz świetnie sprawdzi się także do krzewów czy drzew owocowych, roślin ozdobnych, a nawet doskonale wesprze rozwój domowych roślin doniczkowych. Podlewanie krzaków malin czy truskawek sprawi, że nasze owoce... będą rosły jak na drożdżach! Co ile podlewać pomidory drożdżami, aby odnieść największy sukces? Podobnie jak w przypadku innych roślin, najlepiej stosować je regularnie co tydzień.

Oprysk z drożdży przed zarazą ziemniaczaną

Oprysk z drożdży ogrodnicy najczęściej stosują również do ochrony pomidorów, ogórków oraz truskawek. Zabezpiecza je m.in. przed mączniakiem czy zarazą ziemniaczaną.

Zdjęcie Drożdże mogą być pomocne np. w przypadku zwalczania pleśni / 123RF/PICSEL

Jak zrobić oprysk z drożdży?

Przepis jest bardzo łatwy i szybki w wykonaniu. Wystarczy zakupić kostkę świeżych drożdży (100 g) oraz rozpuścić ją w 10 l wody. Zanim użyjesz preparatu, upewnij się, że drożdże są całkowicie rozpuszczone. Gotowy oprysk przelewamy do butelki z opryskiwaczem. Stosujemy regularnie raz w tygodniu, aby jak najlepiej zabezpieczać rośliny.

Jeśli chcemy przygotować większą porcję, 100 g świeżych drożdży możemy rozpuścić w 0,5 l mleka 3,2 proc. Roztwór rozcieńczamy z 10 l wody oraz dodajemy 1 łyżkę płynnego szarego mydła. Dzięki temu ciecz będzie lepiej przywierać do liści (te opryskujemy najlepiej obustronnie) i tym samym lepiej je odżywi.

Jak zrobić nawóz z drożdży?

Zdjęcie Do przygotowania nawozu potrzebujemy drożdży piekarskich, cukru i wody / 123RF/PICSEL

Nawóz z drożdży można przygotować na dwa sposoby:

nawóz z drożdży sfermentowanych:

Kostkę świeżych drożdży (100 g) należy rozdrobnić, włożyć do wiadra i zasypać jedną szklanką cukru, a następnie odstawić na dwie godziny. Po tym czasie dolewamy dziesięć litrów ciepłej wody i dokładnie wszystko mieszamy. Odstawiamy w ustronne miejsce na tydzień. Mieszanka musi mieć czas na fermentację. Przed użyciem pamiętajmy o tym, że nawóz należy rozcieńczyć. Na jedną szklankę roztworu potrzeba dziesięciu litrów wody. Nawóz stosujemy nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

PAMIĘTAJ: Woda do nawozu może pochodzić z gotowania warzyw czy ziemniaków, może być to też woda deszczowa

nawóz z drożdży niefermentowanych:

Kostkę świeżych drożdży zalewamy 10 l ciepłej wody, mieszamy i odstawiamy na godzinę lub dwie. Przed użyciem nie trzeba go rozcieńczać.