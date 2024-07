Banalny trik z wieczkiem. Nakładanie lodów stanie się dziecinnie proste

Skwar leje się z nieba, a tym masz ochotę na zimne, słodkie co nieco. Wyjmujesz lody z zamrażarki i okazuje się, że są twarde jak skała. Musisz więc rozpocząć jedną z trzech procedur. Cierpliwi czekają, aż lody nieco się roztopią. “Górnicy” łupią zamarzniętą powierzchnię łyżką niczym kilofem. Sprytni podgrzewają wodę w czajniku, by ogrzać nią później łyżkę do lodów. Okazuje się, że wystarczy znać banalny trik, który sprawi, że lody nigdy nie zmienią się w skałę.