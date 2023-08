Fikus benjamina gubi liście. Co może być przyczyną?

Przyczyn, dla których beniaminek gubi liście, może być kilka. Latem może się okazać, że jego stanowisko jest zbyt słoneczne. Figowce benjamina nie lubi nadmiaru słońca. Jeśli zbyt długo jego liście wystawione są na promieniowanie, mogą zacząć się skręcać, marszczyć a ostatecznie będą opadać. Dlatego eksperci nie zalecają wystawiania beniaminków na południowe parapety, bo szczególnie latem może to odbić się na kondycji rośliny.

Innym powodem, dla którego fikus benjamina gubi liście, jest nadmiar wody. Roślina nie lubi nadmiernego podlewania, bo jej korzenie zaczynają gnić, a w efekcie beniaminek marnieje w oczach. Fikusa należy podlewać, dopiero gdy jego podłoże przeschnie. Najlepiej używać do tego “odstanej" wody.



Reklama

Zobacz również: Zasadź w ogrodzie w sierpniu. Jesienią będą wyglądać jak krokusy

Instagram Post Rozwiń

Beniaminek gubi liście. Co robić?

Stres wywołany czy to nadmiarem słońca, czy wody może powodować, że beniaminek gubi liście. Co robić w takiej sytuacji? W pierwszym przypadku należy przestawić roślinę w mniej słoneczne miejsce. Wielu ekspertów twierdzi, że ulubionym miejscem fikusów są wschodnie parapety.

Jeśli w doniczce figowca benjamina jest ciągle wilgotna ziemia, może to wskazywać na nadmiar wody. Wtedy najlepiej przerwać podlewanie i zmniejszyć częstotliwość dostarczania roślinie wody. Jednocześnie warto pamiętać, że beniaminek lubi zraszanie, dlatego warto co jakiś czas skrapiać jego liście.



Zdjęcie Fikus ma tak wiele odmian, że nawet najbardziej wybredny miłośnik kwiatów na pewno znajdzie wśród nich kwiat dla siebie / 123RF/PICSEL

Jeśli niedawno przestawialiśmy doniczkę z rośliną, to może być powód, dla którego figowiec benjamina gubi liście. Fikusy nie lubią przestawiania i początkowo mogą zareagować na zmianę miejsce stresem, a więc gubieniem liści. W takiej sytuacji warto uważnie obserwować roślinę i nie podejmować żadnych nagłych działań. Można ewentualnie zasilić beniaminka, bo lubi on nawożenie. W tym przypadku najlepiej wybrać preparaty uniwersalne lub do roślin pokojowych o ozdobnych liściach.



Zobacz również: Co można w sierpniu posadzić w ogrodzie? Wybór warzyw jest całkiem spory

Wykonaj zabieg jesienią. Beniaminek będzie bujny i zdrowy

Warto też pamiętać o przycinaniu gałązek i skracaniu starych pędów. Przycinanie beniaminka jesienią pozwala formować roślinę zgodnie z naszą wolą, pobudza ją do wzrostu i odmładza. Figowiec benjamina dobrze reaguje na skracanie.



Zobacz również: Czym są samozbiory? Ile można na nich zaoszczędzić?