Spis treści: 01 Jak kwitnie zimowit jesienny?

02 Czy zimowit to krokus?

03 Kiedy sadzić zimowity jesienne?

04 Czy zimowit jesienny jest trujący?

Jak kwitnie zimowit jesienny?

Zimowit jesienny, nalężący do roślin cebulowych i bulwiastych, jest jednym z tych kwiatów, które rozkwitają kolorami wraz z nadejściem jesieni. W Polsce znajdziemy go najczęściej w niższych partiach gór, na wilgotnych łąkach oraz w lasach. Należy jednak pamiętać, iż jest to gatunek chroniony.

"Jest to gatunek objęty częściową ochroną gatunkową, zagrożony poprzez niszczenie naturalnych siedlisk oraz bezpośrednio poprzez zbieranie do celów leczniczych i ozdobnych. Po raz pierwszy został objęty ochroną częściową już w 1957 r., a w latach 1995-2014 znajdował się pod ochroną ścisłą" - informują Lasy Państwowe. W żadnych wypadku bulw zimowitów, które mają spocząć w naszym ogrodzie, nie wolno więc pozyskiwać z siedlisk naturalnych.

Reklama

Zobacz również: To ostatni termin na przycięcie tui. Później zostaną już tylko rany

Czy zimowit to krokus?

Zimowit jesienny wypuszcza liliowate kwiaty. Kwitnie w stanie bezlistnym, a z pojedynczej bulwy wyrasta kilka lub kilkanaście kwiatów.

Instagram Post Rozwiń

Roślina wyglądem mocno przypomina krokusy, dlatego też często jest z nimi mylona. Jego cykl życiowy jest jednak zupełnie inny.

Zobacz również: Jak prawidłowo przycinać lawendę? Zastosuj trik, a będzie bujna jak nigdy

Kiedy sadzić zimowity jesienne?

Zimowit jesienny jest jednym z najpóźniej kwitnących kwiatów. Posadzony w sierpniu, zakwitnie już we wrześniu lub październiku tego samego roku, stając się tym samym piękną, fioletową ozdobą ogrodu. Chcąc więc cieszyć się jego urokiem, do pracy należy zabrać się już teraz. Najlepszym terminem sadzenia tej rośliny jest druga połowa sierpnia.

Zimowita warto posadzić na słonecznych lub półcienistych rabatach. Ziemia, w której umieścimy bulwy powinna być żyzna i przepuszczalna. Należy zadbać również o to, aby nadmiernie nie przesychała. Nawożenie zimowitów przeprowadza się wiosną, w okresie rozwoju liści.

Zobacz również: Niezłe ziółka: Napar z tej rośliny to prawdziwy skarb. Chroni przed rakiem i alzheimerem

Zdjęcie Zasadź w ogrodzie w sierpniu. Jesienią będą wyglądać jak krokusy / 123RF/PICSEL

Czy zimowit jesienny jest trujący?

Zimowit jesienny zawiera alkaloid o nazwie kolchicyna, co sprawia, że jest silnie trujący. Roślinę należy więc sadzić w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.

Zobacz również: Chcesz ocalić swoje rośliny domowe? Sięgnij po popularną przyprawę