​Bezcenne triki na bezsenność

Sen ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia. Odgrywa istotną rolę w poprawie odporności. Podczas snu organizm wytwarza przeciwciała, które zwalczają patogeny wywołujące choroby. Na jakość snu wpływa wiele czynników, również dieta.

Brak snu lub jego zła jakość może sprzyjać przybieraniu na wadze, obniżać odporność, negatywnie wpływać na naszą kondycję psychiczną. W dbałości o higienę snu warto również pomyśleć o odpowiedniej diecie, istnieją bowiem produkty spożywcze, które mogą przyczynić się do poprawy jego jakości.

Banany zawierają duże ilości magnezu i potasu, które mogą rozluźnić mięśnie, co znacząco przyczynia się również do poczucia ogólnego zrelaksowania. Banany wpływają również na produkcję serotoniny, która odgrywa istotną rolę w regulowaniu nastroju i snu.

Warto również zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Odwodnienie może wpływać na jakość snu, dlatego warto sięgać po przekąski bogate w wodę - arbuzy, świeże ogórki.

Kolejnym produktem, który zbawiennie wpłynie na sen jest cynamon, który również wykazuje działanie rozluźniające mięśnie. Jeśli cierpimy z powodu bezsenności można do codziennej diety włączyć imbir. Warto przygotować z niego wieczorny rozgrzewający napar lub dodać do wieczornej herbaty. Ciekawym dodatkiem może być również lukrecja, powszechnie stosowana jako naturalny słodzik do cukierków i napojów. Jednak jest również stosowana w leczeniu lęku, stresu, wahań nastroju i niepokoju. Jeśli zaś cenimy sobie smak egzotyki, warto delektować się marakują, która zawiera związki bioaktywne działające, jak łagodne środki uspokajające.

Niektóre osoby, które mają problemy ze snem, mogą mieć do czynienia z niskim poziomem melatoniny, hormonu snu. Na szczęście wiele produktów spożywczych, w tym wiśnie i orzechy podnoszą jej poziom w organizmie.

Gorzka czekolada może również okazać się remedium na bezsenność, podobnie jak orzechy włoskie, oba produkty wpływają na poziom serotoniny. Dobrym pomysłem na przekąskę są również figi, które są cennym źródłem potasu, magnezu i żelaza.

