Budleja Davida, znana również jako "motyli krzew", to roślina, którą najczęściej można spotkać w parkach, ale od jakiegoś czasu wielu Polaków doceniło jej wygląd i łatwość w uprawie, więc coraz częściej jest ozdobą przydomowych ogródków. W sezonie, czyli od początku lata, aż do jesieni, bardzo intensywnie kwitnie i przepięknie pachnie, wabiąc motyle. Kwiatostany mogą z daleka przypominać kolby pokryte drobnymi płatkami, ale wiele osób również porównuje je do lilaka pospolitego, czyli popularnego bzu. Kwiaty mogą mieć różne kolory: najczęściej przyjmują odcienie niebieskiego i fioletowego, ale odmiany oferują różne palety kolorystyczne, np. żywą czerwień lub biel. Budleja Davida szybko rośnie i w naszych warunkach bez problemu osiąga dwa metry wysokości, przez co jest widoczna z daleka.