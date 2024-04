Poznaj lagerstroemię

Okazałe drzewo, które rośnie bardzo szybko i osiąga pięć metrów wysokości, to właśnie lagerstroemia. Jej znakiem charakterystycznym jest obfite kwitnienie, które trwa od lipca aż do początków października, czyli około 120 dni. Wtedy też na koronie pojawiają się przepiękne kwiatostany zebrane w wiechy. Kwiaty mają różne kolory, a wszystko to zależy od tego, jaka odmiana została u nas posadzona. Właśnie z powodu obfitego i masowego kwitnienia lagerstroemia przez wielu nazywana jest "bzem południa".

Walory lagerstroemii? Jest ich bez liku

Okazuje się, że nie tylko obfite kwitnienie jest znakiem rozpoznawczym lagerstroemii. Choć płatki utrzymują się na niej dość długo, to kiedy jesień jest w pełnej krasie, niepozorne liście przepięknie przebarwiają się na złoto, co tylko dodaje jej uroku. Co więcej, nawet kiedy je straci, to dalej może być obiektem spojrzeń sąsiadów. Wszystko ze względu na charakterystyczną, pofalowaną korę, która się łuszczy, co na pewno wyróżnia lagerstroemię spośród wszystkich drzew. Choć drzewo faktycznie może osiągać pokaźne rozmiary, to nie znaczy, że nadaje się tylko do dużych ogrodów. Można z powodzeniem wybrać albo karłowatą odmianę lagerstroemii, albo po prostu częściej ją przycinać i formować wedle naszych upodobań.

Zapewnij jej odpowiednie miejsce

Lagerstroemia może kwitnąć na różne kolory 123RF/PICSEL

Chcemy, aby lagerstroemia była w naszym ogrodzie? Nic prostszego! Wystarczy wybrać do niej odpowiednie miejsce. Musi mieć stanowisko bardzo oświetlone, ale równocześnie osłonięte od podmuchów wiatru, które mogą łamać delikatne łodygi. Ponadto ważna jest gleba: musi być zarówno żyzna, próchnicza, jak i przepuszczalna. Dlaczego? Ponieważ stojąca woda może być ogromną przeszkodą. Latem nadmiar sprzyja gniciu korzeni, z kolei zimą łatwiej może dojść do ich przemarznięcia, a to skutecznie utrudnia prawidłowe i bujne kwitnienie. Z drugiej strony niedobory wody powodują, że roślina nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, dlatego przez cały sezon wegetacyjny należy ją podlewać oraz stosować nawozy: wieloskładnikowe do roślin kwitnących albo sięgać po domowe mieszanki: np. nawóz z banana, drożdży albo po niesolony wywar po gotowanych warzywach.

Kiedy siać lagerstroemię?

Malownicze drzewa lagerstroemii dodają uroku każdemu ogrodowi 123RF/PICSEL

Kalendarz ogrodników mówi jasno: lagerstroemię należy sadzić wiosną. Nie wolno się jednak spieszyć, ponieważ młode sadzonki są bardzo podatne na przymrozki. Optymalny termin to druga połowa maja, kiedy istnieją tylko minimalne szanse na występowanie porannych i nocnych temperatur ujemnych. Lagerstroemia nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, ale jednak warto się jej bacznie przyglądać, czy rośnie prawidłowo. Największą zaletą rośliny jest fakt, że nawet młode rośliny kwitną, więc nie musimy czekać kilku sezonów, by raczyła nas swoim pięknym wyglądem.