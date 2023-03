Chcesz wyglądać "drogo"? Tych modeli dżinsów nigdy nie kupuj

Co robić, by stylizacje wyglądały na drogie?

Karolina Kotas jest blogerką, która w mediach społecznościowych dzieli się modowymi inspiracjami i poradami. Jej instagramowy profil obserwuje już 184 tys. osób, a jej posty cieszą się sporym zainteresowaniem. Jak czytamy w opisie, Karolina Kotas dzieli się z internautami wiedzą dotyczącą doboru stylizacji. "Nauczę cię jak wyglądać drogo, wydając mało. Pokaże ci jak ubierać się modnie" - można przeczytać na Instagramie.

Tym razem blogerka postanowiła doradzić w kwestii doboru dżinsów i wskazała kilka modeli, które jej zdaniem nie mają nic wspólnego z drogimi stylizacjami.

W ostatnim czasie sporym zainteresowaniem cieszy się styl "old money", którego głównym założeniem jest to, że nie trzeba wydawać masy pieniędzy, by wyglądać luksusowo. Wszystko opiera się na dobieraniu elementów garderoby w taki sposób, by tworzyły drogo wyglądającą całość. Do głównych zasad zalicza się m.in. stawianie na wysokiej jakości materiały, ponadczasowe kolory, czy też rezygnowanie z ubrań z widocznym dużym logo.

Jakich modeli dżinsów lepiej unikać?

Krój spodni wybieramy głównie pod kątem sylwetki. Wiele osób zwraca uwagę, by np. wysoki stan maskował niedoskonałości, a odpowiednia długość nogawek optycznie wysmuklała nogi. Karolina Kotas w jednym z postów podkreśliła, że "możemy już na samym początku wybrać takie modele, które przez to, jak wyglądają tworzą bardziej klasyczne, eleganckie i »drożej« wyglądające stylizacje".

Zdjęcie W ostatnim czasie sporym zainteresowaniem cieszy się styl "old money", którego głównym założeniem jest to, że nie trzeba wydawać masy pieniędzy, by wyglądać luksusowo / 123RF/PICSEL

W zestawieniu modeli spodni, których lepiej unikać pojawiły się:

dżinsy z dziurami i poszarpanymi nogawkami

dżinsy z mocnymi przetarciami

dżinsy z niskim stanem, które odsłaniają bieliznę

dżinsy z bardzo szeroką nogawką,

dżinsy z obniżonym krokiem do kolan

Blogerka podkreśla, że sama chętnie nosi dżinsy. Najczęściej wybiera jednak te, które charakteryzują się prostymi nogawkami i są w kolorze ciemnogranatowym. W połączeniu z butami na obcasie i marynarką tworzą elegancki outfit.

