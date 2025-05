Zanim przejdziesz do tuszowania, warto zadbać o jakość tego, co już masz na głowie. Siwe włosy są inne. Często bardziej suche, sztywne, matowe. Wszystko przez to, że z wiekiem spada produkcja melaniny, a co za tym idzie - również poziom nawilżenia i elastyczności.

Co działa?

• Szampony i odżywki nawilżające - najlepiej z olejem arganowym, masłem shea albo pantenolem.

• Produkty neutralizujące żółty odcień - tzw. fioletowe szampony i maski, które przywracają chłodny ton siwizny.

• Olejowanie - raz w tygodniu olej kokosowy, rycynowy albo lniany. Prosto, tanio i skutecznie.

• Minimalizacja stylizacji na gorąco - prostownica i lokówka przesuszają włosy jeszcze bardziej. Daj im odpocząć.