"Nie lekceważ czyjejś dumy". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku

Wróżka Diana

Miłość nie ma kosztorysu ani gramatury, a jednak też w relacjach trzeba coś czasem zmierzyć, zważyć i policzyć. Zadbaj o sprawiedliwy wkład w związek. To dobrze zrobi każdemu z Was, bo wzmocni poczucie przynależności, sprawczości oraz… zadowolenie z siebie. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek, 13 czerwca.