Warto mieć świadomość, że nie każdy napój w równym stopniu gasi pragnienie. Picie kolorowych słodzonych napojów gazowanych, mocnej kawy czy alkoholu może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego, ponieważ przyśpieszają wydalanie wody z organizmu. Dodatkowo kawa i alkohol podnoszą ciśnienie, co w połączeniu z długą ekspozycją na słońce może mieć poważne konsekwencje, takie jak ból głowy, zawroty czy przegrzanie.

W upały nie chce nam się jeść, jednak trzeba dostarczyć odpowiednią ilość wartości odżywczych do naszego organizmu. Idealne są do tego owoce i warzywa. Jednak, zamiast jeść je normalnie, możemy zrobić z nich koktajl. Dzięki temu dostarczymy sobie odpowiednią ilość tych produktów, a przy okazji nawodnimy organizm. Do przyrządzenia warto wybierać te owoce i warzywa, które zawierają dużo wody, jak szpinak, ogórek czy arbuz. Co równie ważne - lepiej przygotować koktajl w domu i zrezygnować w lecie z kupnych napojów czy soków. Są one mocno dosładzane, przez co nie gaszą pragnienia, a tylko jeszcze bardziej je wzmacniają.