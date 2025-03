Co wysiewać w kwietniu? Nie przegap tych terminów, a zachwycisz się obfitymi plonami

Kwiecień to czas ogrodniczych przygotowań i pierwszych siewów. Choć pogoda bywa kapryśna, a przymrozki mogą jeszcze zaskoczyć, to właśnie w tym miesiącu można rozpocząć wysiew wielu roślin bezpośrednio do gruntu. Oto jakie warzywa, kwiaty i zioła warto siać w kwietniu, by cieszyć się bujnym ogrodem przez cały sezon.