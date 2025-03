Tulipany to jedne z popularniejszych roślin cebulowych w naszych ogrodach. Nie wymagają wiele oprócz żyznej ziemi i słonecznego stanowiska, a mnogość ich gatunków pozwala na stworzenie różnorodnych kompozycji. Obecnie na świecie istnieją tysiące odmian tych kwiatów, a hodowcy wciąż pracują nad kolejnymi. Jeśli w marcu wesprzesz nieco swoje tulipany, efekty będą zdumiewające.

Tulipany to kwiaty, które zdobią ogrody od wczesnej wiosny do wczesnego lata. W zależności od odmiany mogą zakwitać już w marcu, ale szczyt ich kwitnienia przypada zwykle na kwiecień i maj. Wczesne odmiany tulipanów, takie jak 'Christmas Dream' czy 'Stresa', pojawiają się z końcem marca, podczas gdy późniejsze, np. 'Queen of Night' czy 'Pink Impression', rozkwitają dopiero w maju. Aby cieszyć się długim okresem kwitnienia, warto posadzić kilka różnych odmian o zróżnicowanym czasie rozkwitu. Istotną rolę odgrywa również odpowiednia pielęgnacja tulipanów przed kwitnieniem, która będzie miała wpływ na wielkość kwiatostanów i wydłuży czas, w którym będziemy mogli się nimi cieszyć.