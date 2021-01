Co zrobić, by awokado nie brązowiało tak szybko? Stylistka żywności zdradza prosty trik

Jest pyszne i szalenie zdrowe, ale przechowywanie go nastręcza sporo problemów. Awokado to owoc wyjątkowo kapryśny – jeśli nie zjemy go natychmiast po obraniu, bardzo szybko zbrązowieje, tracąc świeżość i apetyczny wygląd. Na szczęście można temu zapobiec, stosując jeden prosty trik.

Zdjęcie Awokado po przekrojeniu błyskawicznie straci apetyczny wygląd i pożądaną świeżość /123RF/PICSEL

Awokado jest jednym z najzdrowszych owoców. Obecność kwasu oleinowego sprawia, że spożywanie go skutecznie obniża poziom złego cholesterolu, dzięki zawartości potasu natomiast jest pomocnym narzędziem w regulowaniu ciśnienia krwi. Ponadto stanowi skarbnicę zdrowych tłuszczów, błonnika i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin. Amatorzy tego wywodzącego się z Meksyku przysmaku mogą jednak zgodnie przyznać, że awokado to owoc tyleż pożywny i smaczny, co kapryśny - jeśli bowiem nie wyląduje na naszym talerzu tuż po obraniu go ze skórki, błyskawicznie straci apetyczny wygląd i pożądaną świeżość, przybierając brunatne barwy.

Proces dojrzewania, a w konsekwencji brązowienia owocu, rozpoczyna się na skutek interakcji tlenu i zawartych w nim związków zwanych chinonami. Proces ów przyspiesza działanie enzymu oksydazy polifenolowej. Jednym z najpowszechniejszych sposobów na opóźnienie brązowienia awokado po jego obraniu jest pozostawienie w środku pestki. Sposób ten, choć popularny, nie przynosi jednak spektakularnych rezultatów - pestka nie blokuje wszak dostępu do tlenu.

Ta na pozór nieistotna wada awokado w dobie pandemii może być dla niektórych dość problematyczna. Chcąc ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w tłocznych miejscach, takich jak supermarkety, większość z nas rzadziej wybiera się na zakupy, a co za tym idzie robi zapasy na co najmniej kilka dni. I tu pojawia się związana z przechowywaniem awokado zagwozdka: co zrobić, by nie zbrązowiało zbyt szybko, jeśli nie chcemy wykorzystać od razu wszystkich zakupionych owoców? Praktyczną wskazówką postanowiła podzielić się z miłośnikami tego przysmaku o meksykańskim rodowodzie stylistka żywności Eleanore Park.

- Najprostszym sposobem na wydłużenie świeżości awokado jest przechowywanie go wraz z pokrojoną cebulą, której opary hamują proces brązowienia owocu. Działa to jednak tylko do momentu obrania go ze skórki - zaznacza Park w rozmowie z portalem "Well & Good".

Znacznie bardziej przydatną sztuczką jest natomiast wykorzystanie soku z cytryny.

- Wystarczy skropić plastry obranego awokado sokiem ze świeżo wyciśniętej cytryny i owinąć je plastikową folią. Kwaśne pH soku z cytryny spowalnia proces utlenienia, do którego dochodzi, gdy wnętrze niektórych owoców, takich jak awokado, jest wystawione na działanie powietrza - wyjaśnia stylistka żywności. I dodaje, że ów trik sprawdzi się również w przypadku przechowywania pokrojonych jabłek i bananów.

