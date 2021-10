Co zrobić, by naleśniki były puszyste?

Jak zrobić puszyste naleśniki?

Naleśniki są dobra opcją, jeśli nie mamy pomysłu na posiłek lub za dużo czasu na jego przygotowanie.

Na obiad mogą być przygotowane w wersji na słono, a na śniadanie lub kolację na słodko z ulubionym dżemem, kremem czekoladowym lub owocami.



Zdjęcie By naleśniki wyszły lekkie i puszyste wystarczy do ciasta dodać wody gazowanej / 123RF/PICSEL

Mimo że przygotowanie ciasta na naleśniki i późniejsze smażenie wydaje się banalne, to nie zawsze jednak naleśniki wychodzą puszyste.

Istnieje prosty sposób na to, by zawsze wychodziły idealne. Wystarczy dodać jeden składnik. By naleśniki wyszły lekkie i do tego puszyste wystarczy do ciasta dodać wody gazowanej.

Zdjęcie Takie puszyste naleśniki można podać z dowolnym farszem / 123RF/PICSEL

Jeśli jednak nie mamy jej pod ręką, to sprawdzi się również proszek do pieczenia lub soda.

Takie puszyste naleśniki można podać z dowolnym farszem. Sięgają po nie nie tylko dzieci, ale także dorośli. Sprawdzą się m.in. ze szpinakiem, kurczakiem lub twarogiem. To uniwersalne danie można podać na różne sposoby.





