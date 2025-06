Roślina znana od wieków

Pięciornik gęsi (Potentilla anserina) to niezbyt okazała bylina z rodziny różowatych. Znakiem rozpoznawczym i najcenniejszym surowcem zielarskim są liście. Pierzaste, od spodu ozdobione srebrzystymi włoskami. To właśnie od nich wzięła się potoczna nazwa rośliny - srebrnik pospolity. Okaz ten zyskał także inne przydomki i znany jest jako gęsiówka, gęsie ziele czy gęsia trawa. Wszystko przez to, że ponoć ptactwo domowe widziało w nim nie lada przysmak.

Roślina kwitnie od maja do sierpnia lub września (w zależności od warunków atmosferycznych). W okresie, gdy zauważyć można niewielkie żółte kwiaty, ziele jest najcenniejszym surowcem z punktu widzenia leczniczego działania. Pięciornik gęsi rośnie głównie w miejscach wilgotnych, ale jednocześnie nasłonecznionych. Bez trudu trafić na niego można na łąkach, pastwiskach, a nawet w przydrożnych zaroślach. Pojawia się nad brzegami rzek i stawów. Na polach uprawnych uznawany jest za niepożądany chwast.

Wygląda niepozornie, ale zastosowanie pięciornika jest szerokie 123RF/PICSEL

Do kuchni i do portfela

W przeszłości znajdowano dla srebrnika pospolitego najróżniejsze zastosowania. Młode pędy wykorzystywano kulinarnie w sałatkach i do zagęszczania zup. Roślina była oczywiście stosowana w medycynie ludowej. Ponadto wierzono, że posiada magiczną moc przyciągania pieniędzy. Przez lata funkcjonował przesąd, według którego noszenie ziela w portfelu miało pozytywnie wpłynąć na stan majątku. Srebrnik pospolity miał być też źródłem mądrości oraz pewności siebie.

Jakie właściwości ma pięciornik gęsi?

Pewnie wielu z nas niejednokrotnie minęło roślinę podczas spacerów, zupełnie nie zwracając na nią uwagi. To, co najcenniejsze, znajduje się w środku. Pięciornik gęsi to źródło silnych antyoksydantów, w tym katechin, które działają przeciwzapalnie oraz obniżają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Sprzyjają także usuwaniu z organizmu toksyn i metali ciężkich.

O leczniczej mocy ziela decydują też witamina C, betaina oraz garbniki. Ich właściwości przekładają się na łatwiejsze przyswajanie żelaza z pożywienia oraz pozytywny wpływ na trawienie i układ odpornościowy. Ziele wykazuje działanie przeciwbakteryjne i ściągające. Znajduje zastosowanie jako środek do wyrównywania kolorytu skóry oraz niwelowania przebarwień.

Kiedy stosować leczniczą roślinę?

Pięciornik gęsi stosowany jest jako kuracja w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak:

biegunka i niestrawność,

bóle menstruacyjne i nadmierne krwawienia,

skurcze jelit, macicy i pęcherza moczowego.

Bywa stosowany w formie płukanek do jamy ustnej i gardła, zwalczając afty i stany zapalne dziąseł oraz gardła. W formie okładów pomaga w gojeniu drobnych ran i stanów zapalnych skóry. Jest dobroczynnym składnikiem nasiadówek w przypadku hemoroidów.

Sposób stosowania

Ziołowe napary warto włączać do codziennej diety 123RF/PICSEL

Najczęstszą formą przyjmowania jest napar z pięciornika gęsiego. 1 łyżkę suszonego ziela wystarczy zalać szklanką wrzątku i przykryć. Po 15 minutach napój nabiera mocy. Wystarczy go odcedzić i pić dwa-trzy razy dziennie, najlepiej po posiłkach. Po ostudzeniu można wykorzystać go jako płukankę do ust lub wykorzystać do zrobienia łagodzącego kompresu.

Pięciornik gęsi - przeciwwskazania

Chociaż zioło jest uznawane za bezpieczne, zawsze należy obserwować reakcje swojego organizmu. Nadmierne spożycie może skutkować nudnościami, wymiotami lub zaparciami. To jasny sygnał, by przerwać kurację.

Stosowanie pięciornika odradza się w przypadku ciąży i karmienia piersią, ponieważ nadal nie ma wystarczających danych na temat bezpieczeństwa w tym kontekście. Nie należy podawać go dzieciom poniżej 12. roku życia oraz osobom z owrzodzeniami jelita grubego. Ziele może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza zawierającymi cynk oraz żelazo. Zanim rozpoczniesz domową kurację, skonsultuj to z lekarzem.

