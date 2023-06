Rozpoznanie gołębia pocztowego, czyli tego, który posiada swojego właściciela nie powinno nastręczać większych problemów - takie gołębie noszą bowiem specyficzne obrączki. Otrzymują je one w pierwszych dniach swojego życia i nie da się już ich później zdjąć. Kategorycznie nie należy tego robić, gdyż w ten sposób można wyrządzić ptakom krzywdę. Jeśli spotkaliśmy gołębia pocztowego, zachowajmy spokój i zastosujmy się do zasad przygotowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Co zrobić, gdy znajdziesz gołębia pocztowego? Zacznij od obrączki

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po spotkaniu z gołębiem z obrączką, jest spisanie widocznego na niej numeru. Będzie on nam bowiem potrzebny do zgłoszenia ptaka w Systemie Zgłaszania Gołębi Przybłąkanych, który prowadzony jest przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP).

Reklama

System ten został tak skonstruowany, że informacja o gołębiu zgłoszonym zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez system przynależny dla danego oznaczenia obrączki rodowej. Mogą być to adresy Okręgów, Oddziałów PZHGP, klubów lub organizacji która wprowadziła do obiegu obrączkę rodową. Uruchomiony serwis jest wciąż aktualizowany i udoskonalany.

Dane wprowadzone do systemu trafiają następnie do skrzynki odbiorczej osób wyznaczonych przez poszczególne oddziały PZHGP. Dostęp do bazy posiada również każdy hodowca zrzeszony w Związku.

Jeśli gołąb pochodzi z oddziału, który nie wytypował jeszcze osoby odpowiedzialnej za odbieranie wiadomości spływających z systemu, to czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy. W takim wypadku nie należy jednak kasować wiadomości z potwierdzeniem dodania obserwacji do systemu, ponieważ podany w niej link może się jeszcze przydać. Chodzi o sytuację, kiedy np. ptak odleci-wtedy trzeba będzie zmienić jego status.

W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie odczytać obrączki, powinniśmy skontaktować się z najbliższym hodowcą lub oddziałem PZHGP.

Zdjęcie Gołębie pocztowe spotykane są coraz częściej / 123RF/PICSEL

Co zrobić gdy znaleziony gołąb ma zagraniczną obrączkę rodową?

W sytuacji, gdy znaleziony przez nas gołąb nie będzie posiadał polskiej obrączki rodowej lecz zagraniczną, poszukiwanie kontaktu do właściciela może być trudne. W tym przypadku należy również skorzystać z wykazu danych kontaktowych do Oddziałów PZHGP, a pracujący tam eksperci postarają się rozwiązać ten problem.

Zobacz również:

Rozpoznasz gatunki ptaków po zdjęciach? Quiz