Co przyniesie wtorek, 16 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Eremita

W życiu osobistym nie bój się teraz samotności. Potrwa ona tylko tyle, ile zajmie Ci odnalezienie prawdy. Czym jest prawda? Ta odpowiedź pozostaje inna dla każdego człowieka. Możesz mieć do czynienia z tym, kto chadza własnymi ścieżkami i ma nieszablonowe podejście do rzeczywistości. W finansach możesz zdobyć pieniądze, współpracując ze starszymi ludźmi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta As Buław

W relacjach prywatnych możliwy będzie teraz wzrost, przyspieszenie zdarzeń, poznanie kogoś nowego. Roztaczasz mnóstwo energii oraz fizyczny powab. Nie warto tego zaprzepaszczać. Nie ograniczaj się do jednej randki, jeśli interesuje Cię wiele osób. Czas pokaże, z kim się zwiążesz. W finansach pozbędziesz się blokad, podejdziesz do wyzwań z nową energią.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 6 Kielichów

W życiu osobistym możesz przejąć po kimś pałeczkę, kontynuować rodzinną tradycję. Ktoś z twojego otoczenia potrzebuje stabilizacji, nie chce rewolucji. Przyjdzie czas na testowanie nowości. Teraz jednak musisz upewnić wszystkich zainteresowanych, że pryncypia pozostały niezmienne. W finansach zadbaj o potrzeby najmłodszych lub ludzi, którzy pragną rutyny.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym zadbaj o większą prywatność. To miło czuć się potrzebnym, ale bez przesady… Otoczenie powinno nauczyć radzić sobie bez ciebie. Nie na darmo powiadają, że nie ma ludzi niezastąpionych. Pewne kwestie domagają się rozwiązania. Poświęć im uwagę. W finansach stare metody przestają działać. Czas wypróbować nowe rozwiązania.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 4 Denarów

W życiu osobistym możesz wejść w trwałą relację z osobą, która cieszy się poważaniem w twoim środowisku, ma bardzo stabilną sytuację materialną. Tradycyjne wartości oraz reputacja będą bardzo ważne w twoich kontaktach z ludźmi. Nie zaniedbuj właściwego prezentowania się. W finansach możesz zarobić dzięki wiarygodności, opinii wyrobionej sobie z czasem.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym może spełnić się twoje marzenie. W relacjach z ludźmi zapanuje harmonia. Nie oczekuj od innych zbyt wiele, bo to gotowy przepis na rozczarowanie. Każdą pozytywną rzecz potraktuj jako dar od losu. Pamiętaj, że ty też wszystko możesz, a niczego nie musisz. W finansach możliwa będzie praca w wymarzonym miejscu lub zawodzie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie nowa miłość, zbliżenie się do kogoś, randka, wyznanie. Jeśli los rozdzielił cię z pewną osobą, to tęsknota za nią może się utrzymywać. Przemyśl tylko, czy rozpamiętywanie i bierna nadzieja nie oddziela Cię od nowych szans? W finansach na twoją korzyść może pracować miłe podejście, sympatia otoczenia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych przeważał będzie teraz konformizm. Ktoś oczekuje od ciebie, że przyjmiesz narzucony porządek, zastosujesz się do zasad. Jeśli coś ma się udać, to zapewne ty i twoi bliscy musicie mówić jednym głosem. Różnice zdań i spory o drobiazgi odłóżcie na później. W finansach możesz sprawdzić się tam, gdzie wymagane są "chłodne" kompetencje, konkrety.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo będziesz Pierwszą Miłością lub pierwszą osobą do poważnego związku. Wiek nie ma tu wiele do rzeczy. Można mieć pełno siwych włosów na głowie i dojrzałość emocjonalną… nastolatka. Nie dziw się potknięciom. W finansach możesz zarobić, współpracując z ludźmi ze specjalnymi potrzebami, np. z dziećmi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych możliwy będzie czasowy przestój lub upragniony wypoczynek. Wspólna zabawa lub wycieczka będą dobrym pomysłem. Po okresie niepokojów i nieporozumień zapowiada się sielanka. Wykorzystaj ją, by lepiej się poznać i stworzyć podwaliny czegoś trwałego. W finansach racjonalnie nagradzaj siebie za drobne sukcesy, pamiętaj o nich.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych z uśmiechem przyjmij to, co oferuje ci los. Niektóre sprawy nie są ani dobre, ani złe. Tylko od ciebie zależy, jak do nich podejdziesz. Zaakceptuj czyjeś ograniczenia i nie poświęcaj wszystkiego, by zmienić sytuację, bo efekt i tak będzie niewielki. W finansach możliwa będzie podróż, sukces, ale za cenę wyrzeczeń w życiu osobistym.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto ceni życie, lubi się nim ubrudzić i oczyścić poprzez proste, codzienne przyjemności. Filozoficzne dysputy i płomienne wyznania nie są mocną stroną tamtej osoby. Praktyczne podejście zdecydowanie wypiera tutaj romantyzm. W finansach możesz wiele zyskać dzięki skromności i bezpretensjonalności.

