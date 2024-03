Kompostownika nie należy jednak traktować jako pojemnika na wszelkiego rodzaju odpadki. Szczególną uwagę należy zwrócić na resztki roślinne, które w nim lądują. Choć z zasady brzmią jak idealne uzupełnienie nawozu, w rzeczywistości mogą okazać się szkodliwe. Jakich roślin nie dodawać do kompostu? Prezentujemy listę najbardziej problematycznych egzemplarzy.

Nawet jeśli z największą dbałością podchodzimy do uprawy roślin, nadal pozostają narażone na ataki szkodników i chorób. Zainfekowane części nie zawsze da się uratować, dlatego w ruch idą nożyce ogrodowe lub sekator. Trzeba wziąć pod uwagę, że chore lub uszkodzone przez szkodniki części roślin nie powinny stać się częścią kompostu .

Zarodniki grzybów, a także larwy czy jaja szkodników mogą przetrwać proces kompostowania. Gdy wykorzystamy go jako nawóz w ogrodzie, na własne życzenie rozprzestrzenimy intruzów po całym terenie . Tego rodzaju resztki roślinne powinny być usuwane z działek i ogrodów zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie zasadami segregacji odpadów. Zakazane jest ich palenie na swojej posesji.

Nie wszystkie rośliny nadają się do kompostownika

Czy można wrzucać chwasty do kompostownika?

Z dużą determinacją usuwasz chwasty, które zagłuszają uprawne rośliny, ale na tym nie koniec kłopotów. Pojawia się pytanie, co z nimi zrobić? Czy chwasty można kompostować? Dużym błędem jest wrzucanie do pojemnika okazów, które zdążyły wytworzyć nasiona. Warunki panujące w kompostowniku nie zniszczą ich, a wręcz mogą sprzyjać kiełkowaniu. Podobnie jest w przypadku chwastów wieloletnich, które odrastają z korzeni.

Porada: Jeśli mimo wszystko chcesz wykorzystać je do stworzenia wartościowego kompostu (dla przykładu — pokrzywa i skrzyp, mimo swojej skłonności do ogrodowej ekspansji, są bogate w cenne składniki mineralne), najpierw wysusz je na słońcu, by całkowicie obumarły.