Czym różni się czarna fasola?

Czarna fasola jest w polskich sklepach rzadziej spotykana, ale to nie znaczy, że jest gorsza od znanych nam gatunków. W opinii wielu osób uznawana jest za najzdrowszą wśród ponad 500 odmian występujących na całym świecie. Wiadomo już, że pierwszą cechą wyróżniającą ją od innych jest - jak sama nazwa wskazuje - kolor ziaren, ale to nie wszystko.

Czarna fasola w porównaniu do białej lub czerwonej jest zdecydowanie bardziej wyrazista w smaku: ostrzejsza, choć daleko jej do pikantności. Ponadto jest twardsza i zbita, więc trzeba się bardziej pochylić nad jej przygotowaniem. Ponadto czarna fasola ma nieco inny skład, dlatego warto się przyjrzeć, co dokładnie oferuje naszemu zdrowiu.

Czy czarna fasola jest zdrowa?

Jeśli ktoś zastanawia się, czy czarna fasola jest zdrowa, warto przyjrzeć się jej składowi, a odpowiedź nasunie się sama. Co można w niej znaleźć? Przede wszystkim pełnowartościowy błonnik, który nie bez przyczyny nazywany jest "sprzymierzeńcem jelit". Nie dość, że poprawia ich funkcjonowanie, to na dodatek pomaga im oczyścić się ze złogów oraz powstrzymuje przed atakami wilczego apetytu, co jest na wagę złota wtedy, gdy chcemy m.in. pozbyć się zbędnych kilogramów. Warto również wiedzieć, że regularne spożywanie błonnika pokarmowego jest cenne dla ciśnieniowców, ponieważ substancja może regulować poziom ciśnienia tętniczego.

Co można znaleźć w czarnej fasoli? To także źródło pełnowartościowego białka, które jest ważnym budulcem mięśni, ale także cennym surowcem energetycznym organizmu. Powinny go jeść przede wszystkim osoby podejmujące się intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli to nas nie przekonuje, żeby sięgać po czarną fasolę, to trzeba również przypomnieć, że białko jest katalizatorem kluczowych procesów zachodzących w organizmie, więc musi być dostarczane wraz z pożywieniem, aby cieszyć się pełnią zdrowia.

Czarna fasola zawiera jeszcze jeden składnik dla tych, którym kwestia zdrowia leży na sercu i to dosłownie. Chodzi o magnez, który poprawia funkcjonowanie układu krążenia, ale także działa rewelacyjnie na układ nerwowy. Nie tylko wspierają pamięć i koncentrację, ale także łagodzą skutki przewlekłego stresu.

Czy czarna fasola oczyszcza organizm?

Czarna fasola to bogactwo magnezu, błonnika i białka 123RF/PICSEL

Wiemy już, że czarna fasola usuwa złogi z jelit, ale nie tylko. Warto wiedzieć, że w tych strączkach znajdują się również antyoksydanty, czyli antocyjany. To właśnie one mogą oczyszczać organizm z toksyn, a to odciąża nasze naturalny filtry organizmu, czyli nerki i wątrobę.

Ponadto przeciwutleniacze mają możliwość pozbywania się wolnych rodników, a to właśnie one odpowiedzialne są za starzenie się komórek organizmu, a także powstawanie chorób cywilizacyjnych.

