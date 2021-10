Czego nie jeść na śniadanie?

Nie od dziś wiadomo, że nie tylko dzieci, ale także dorośli chętnie sięgają po płatki śniadaniowe. Zazwyczaj zawierają bardzo dużą ilość cukru i zdecydowanie nie powinny ich jeść osoby, które próbują zrzucić zbędne kilogramy. W zamian można wybrać płatki owsiane.



Decydując się na owsiankę na śniadanie, warto zrobić ją w tradycyjny sposób i dobrać do niej ulubione dodatki, a nie sięgać po owsianki typu instant, które są gotowe po zalaniu wrzątkiem.

Ta, którą przygotujemy sami, będzie zdecydowanie bardziej wartościowa. Ponadto nie najlepszym rozwiązaniem będzie zjedzenie pizzy, której nie dokończyliśmy na kolację.



Okazuje się, że jedzenie wędliny na śniadanie również nie jest dobrym pomysłem. Zbyt duża ilość mogłaby się przyczynić m.in. do podwyższenia poziomu cholesterolu.

Zamiast po kanapkę z szynką można sięgnąć po jajka, które są bogate w witaminy A, D, E i K. Na śniadanie warto wybrać również inną bombę witaminową, czyli owocowe smoothie.

Grzanki z dżemem również nie są dobrym wyborem. Głównie przez to, że zawiera on sporą ilość cukru. Jeśli jednak nie chcemy z niego zrezygnować, to lepszą opcją będzie sięgnięcie po domowy dżem.



Zdecydowanie do śniadania nie powinno się pić słodzonych i gazowanych napoi. Wiele osób wybiera kawę lub herbatę z cukrem. W takiej sytuacji lepiej sięgnąć po miód.



