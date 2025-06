Naukowcy z Uniwersytetu w Mediolanie w 2025 przebadali wyciągi z Grana Padano na hodowanych w laboratorium komórkach kościotwórczych (osteoblastach). Okazało się, że po dodaniu tych wyciągów aktywność osteoblastów wzrosła o około 36-39% w porównaniu do normalnych warunków, co sugeruje, że składniki zawarte w serze mogą wspierać odbudowę i wzmocnienie kości.

Parmezan i Grana Padano to sery o wysokiej gęstości odżywczej, ale również kaloryczne. 100 g parmezanu dostarcza 402 kcal, w tym 29,7 g tłuszczu (z czego 19,6 g to kwasy tłuszczowe nasycone) i 32,4 g białka. Standardowa porcja - około 30 g, czyli kilka wiórków - to zaledwie 120 kcal, ale solidna dawka wapnia (ok. 300 mg) i białka (ok. 10 g).