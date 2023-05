Spis treści: 01 Palenie grilla

02 Opalanie się nago

03 Trzepanie koców lub dywanów

04 Wieszanie bardzo mokrego prania

05 Wywieszanie donic z kwiatami

06 Malowanie wnęk balkonowych

Palenie grilla

Palenie grilla jest na balkonie całkowicie zakazane - mówią o tym przepisy przeciwpożarowe. W najlepszym wypadku może się to skończyć dla nas mandatem, a w najgorszym - nawet pożarem lub spaleniem budynku! Dopuszczalne jest natomiast użycie grilla elektrycznego.

Opalanie się nago

Artykuł 140 Kodeksu Wykroczeń jasno mówi, że:

Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Opalanie się nago postrzegane jest jako taki wybryk, odbiegający od ogólnie przyjętych norm społecznych i należy się go wystrzegać. Jeśli nasz sąsiad zgłosi ten fakt na policję, grozi nam mandat w wysokości 1500 zł.

Trzepanie koców lub dywanów

Na balkonie nie należy również trzepać koców lub dywanów - na większości osiedli są specjalne miejsca, gdzie można to zrobić i należy z nich korzystać. Trzepanie koców lub dywanów na balkonie podlega pod przepisy dotyczące zakazu śmiecenia (ww. art.75 oraz 145 k.w.) - kurz, włosy, zanieczyszczenia wpadają do sąsiednich mieszkań i osiadają na oknach. Należy więc wystrzegać się takich zachowań.

Przez balkon nie wolno wyrzucać także śmieci, petów czy odpadków.

Wieszanie bardzo mokrego prania

Na balkonie nie należy również wywieszać bardzo mokrego prania - wprawdzie nie ma przepisów, które by to ograniczały, ale wewnętrzne regulaminy wielu wspólnot zakazują suszenia rzeczy poza balustradą i ponad jej wysokość. Mogą one bowiem spaść z balkonu i stanowić zagrożenie - np. gdy spadną na szybę auta czy rowerzystę.

Jeśli jesteśmy zmuszeni wystawić na balkon bardzo mokre pranie, to podstawmy pod nie miskę na ściekającą wodę. Jeśli woda wypłynie przez balkon, grozi nam grzywna na podstawie wspomnianego wyżej art. art.75 oraz 145 k.w.

Wywieszanie donic z kwiatami

Większość z nas ma na balkonie kwiaty, często w dużych, ciężkich donicach. Jeśli stoją one na ziemi, to nie stanowią oczywiście większego zagrożenia, ale jeśli wywieszamy je na zewnątrz balustrady, to mogą być już niebezpieczne.

Podczas deszczu ziemia szybko nasiąka wodą - doniczki są jeszcze cięższe i mogą nawet pęknąć. Do niebezpiecznych sytuacji może dojść także podczas wichury. Dekorując balkon pamiętajmy więc o wspomnianym art. 75 k.w., który za wystawienie na balkon ciężkich przedmiotów przewiduje nawet karę grzywny. Gdy doniczka z naszego balkonu uszkodzi mienie innej osoby np. samochód, odpowiemy także za zniszczenie mienia. W przypadku, gdy zagrozi ona człowiekowi, a ten dozna uszczerbku na zdrowiu - grozi nam kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Ciężkie donice na balkonie mogą stanowić zagrożenie / 123RF/PICSEL

Malowanie wnęk balkonowych

Choć balkon przynależy do danego mieszkania, to uznawany jest za element elewacji - stanowi więc część wspólną nieruchomości. Z tego też powodu nie można malować na dowolny kolor ścian balkonu i barierek. Kwestie te określone są zazwyczaj w regulaminach i statutach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

W większości przypadków administracje zgadzają się na to, by właściciel mieszkania odmalował balkon na wybrany kolor, pod warunkiem, że jest on bardzo zbliżony do tego, na jaki pomalowany jest cały blok. Co stanie się jeśli nie zastosujemy się do tych przepisów? W takiej sytuacji możemy być zmuszeni do przywrócenia stanu sprzed malowania, co wiązać się dla nas będzie z dodatkowymi kosztami.



