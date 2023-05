Spis treści: 01 Działki ROD - czy wolno na nich mieszkać?

02 Czy można się zameldować na ogródkach działkowych?

- To można zamieszkać na działce, czy nie? - pyta nas pani Maria. - Sąsiad Marek od lat wyprowadza się na działkę w maju. Znika tam na kilka miesięcy, bo jak twierdzi, ma wszystko, czego mu do życia potrzeba. Znajoma oznajmiła nam na ostatnim spotkaniu, że nie ma zamiaru dłużej kisić się w kawalerce. Ma działkę, na której spędza każdą wolną chwilę, nawet jak nie ma pogody. Rozpoczęła remont altanki i planuje przeprowadzkę, ale już na dłużej niż sąsiad Marek. Obserwuję trochę z niepokojem, że takich przypadków jest coraz więcej. Ludzie zaczynają rezygnować z mieszkań w bloku i wyprowadzają się na działkę. Nie do końca rozumiem na jakich zasadach. Może jeszcze można się tam zameldować? - dopytuje w przesłanym do naszej redakcji mailu.

Działki ROD - czy wolno na nich mieszkać?

ROD to skrót od Rodzinny Ogród Działkowy. To wydzielony obszar składający się z działek i terenu wspólnego. Ogródki działkowe służą celom wypoczynkowym i rekreacyjnym. Na wydzielonej przestrzeni można postawić domek, altanę, szklarnię, można też spędzać czas na uprawie roślin czy spotkaniach ze znajomymi lub rodziną. ROD to idealne miejsce, aby uciec od hałasu miast.

Pomimo częstego spędzania czasu lub podejmowania jakichś aktywności, osoby korzystające z wydzielonych działek na ROD nie są tak naprawdę ich właścicielami. Prawnie każdy Rodzinny Ogród Działkowy należy do PZD, czyli Polskiego Związku Działkowców.

Z tego powodu na ROD obowiązuje regulamin, który określa jakich działań nie można podejmować na działkach. Niestosowanie się do przepisów może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej, czyli odebraniem ogródka.

Jednym z takich zakazów, które zostały wyróżnione w regulaminie ROD, jest zakaz dotyczący zamieszkiwania. Poprzez zamieszkiwanie przepisy ogródków działkowych rozumieją przebywanie na działce z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. Niezależnie od tego, czy na działce postawiliśmy domek, czy altankę, w żadnej z tych przestrzeni znajdującej się na ROD nie wolno zamieszkać ani pomieszkiwać.

Działki ROD nie można także wynająć. Zarówno obowiązuje zakaz wynajęcia terenu zielonego, jak i domku czy altanki.

Czy można się zameldować na ogródkach działkowych?

Zameldowanie na terenie ogródków działkowych jest niemożliwe. W teorii do zameldowania czasowego nie trzeba być właścicielem działki ROD. Do zameldowania nie potrzebna jest również zgoda prawnego właściciela, jakim jest Polski Związek Działkowców.

Według prawa zameldowanie jest możliwe, jeśli osoba fizyczna mieszka na działce Rodzinnego Ogródka Działkowego. Z uwagi na regulamin ROD, na ogródkach działkowych oraz w budynkach znajdujących się na nich nie wolno zamieszkiwać.

Z tego powodu nie można zameldować się na ogródkach działkowych. Osoba chcąca się zameldować pod danych adresem musi tam faktycznie przebywać, a regulamin ROD uniemożliwia to.

