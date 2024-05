Wizyta u fryzjera to nie tylko przyjemność, ale często również konieczność. Z tego powodu warto mieć zaufaną osobę, dzięki której będziemy mogły cieszyć się zdrowymi i ładnie ułożonymi włosami. Jeśli jesteś w trakcie jej poszukiwania, podpowiadamy, na jakie znaki warto uważać. Oto czerwone flagi, które powinny zwrócić twoją uwagę.

Czerwone flagi u fryzjera. Lepiej od razu szukaj innego salonu

Pierwszą oznaką, że wizyta u fryzjera może nie pójść po naszej myśli, jest brak rozmowy. Po wejściu do salonu pierwszym krokiem fryzjera powinna być konsultacja, dzięki której będzie wiedział, czym kierować się podczas stylizacji i cięcia. Co więcej, fryzjer nie powinien jedynie wysłuchać cię, ale również zaproponować swoje poprawki. Na podstawie twojego trybu życia, stanu twoich włosów, a nawet pory roku powinien podpowiedzieć, co jego zdaniem będzie odpowiednim wyborem dla ciebie. Dobry fryzjer nie tylko posłucha swojej klientki, ale zawsze wyjdzie z inicjatywą.

Nawet jeśli twoim celem nie jest duża zmiana fryzury, profesjonalista powinien postarać się, aby móc ją dostosować do twoich potrzeb. Konsultacja może uchronić cię od złego cięcia, koloryzacji oraz stylizacji, która zaszkodzi włosom. Dobry fryzjer będzie umiał się nam postawić. Dla wielu osób może to być szokujące, ale odmówienie wykonania danej usługi świadczy o profesjonalizmie oraz świadomości na temat swoich umiejętności. Z tego powodu, kiedy fryzjer kategorycznie odmawia wykonania danego zabiegu, powinniśmy docenić jego szczerość i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę.

Po czym poznać złego fryzjera?

Nie zawsze liczy się wnętrze. Wiadomo, że wygląd salonu nie określa umiejętności fryzjera. Często zdarza się, że skromnie urządzone wnętrza kryją w sobie niezwykłych profesjonalistów. To, na co warto zwrócić uwagę, to nie dekoracje, a czystość. W dobrym salonie fryzjerskim będzie ona zachowana. Liczy się szczególnie stan szczotek, myjek, a nawet sposób, w jaki sprzątane są włosy.

Oprócz czystości ważne są kosmetyki. Salony fryzjerskie nie powinny ukrywać, czego używają do pielęgnacji włosów. Dobry fryzjer powinien zapewnić nam profesjonalne kosmetyki. Czerwoną flagą jest używanie szamponów i odżywek drogeryjnych. Często zwrócenie uwagi na ten aspekt, może uratować nas od katastrofy.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru fryzjera?

Podczas wybierania nowego fryzjera, powinniśmy zwrócić uwagę na opinie. Jednym z najlepszych sposobów na to jest internet. Warto znaleźć stronę danego salonu w wyszukiwarce czy na social mediach. Warto przejrzeć zdjęcia ostatnich fryzur, które wykonał stylista. Jest to jeden z najlepszych sposobów na upewnienie się, czy dany fryzjer będzie odpowiadał naszym potrzebom.

Nie warto wchodzić do salonu fryzjerskiego z ulicy. To niezwykle ryzykowne. Zły fryzjer może nie tylko wykonać fryzurę, która nam się nie spodoba, ale może również zniszczyć nasze włosy. Właśnie dlatego lepiej najpierw sprawdzić, czy inne klientki i klienci danego salonu nie narzekali na obsługę oraz efekt końcowy.

Jak uniknąć niechcianej fryzury? Uważaj na te sygnały u fryzjera

Jak znaleźć fryzjera idealnego? To nie takie proste! 123RF/PICSEL

Dobrego fryzjera można też rozpoznać po jego nawykach. Konsultacje powinien przeprowadzić z nami jeszcze na suchych włosach. Dzięki temu będzie w stanie ustalić, jaki kształt fryzura przyjmie po cięciu. Jeśli ustala cięcie na mokrych włosach, ryzykuje tym, że nie wie, jak mocno trzeba będzie je skrócić oraz jak się układają. Te szczegóły powinny zostać ustalone na samym początku, jeszcze kiedy włosy są suche.

Z drugiej strony czerwoną flagą jest sytuacja, w której fryzjer nie proponuje zabiegu mycia włosów. Jeśli od razu po konsultacji sięga po atomizer z wodą i nożyczki, to znak, że bardzo ryzykuje. Włosy zwykle po przyjściu do fryzjera są wystylizowane, jest na nich olejek, pianka czy lakier do włosów. Fryzjer powinien wykonywać cięcie na świeżo umytych włosach, które nie są obciążone innymi kosmetykami.

Profesjonalistę poznamy również po technice. Dobry fryzjer napręża włosy przy obcinaniu oraz obcina je pod kątem prostym. Jeśli zauważymy, że technika jest zła, grozi nam to krzywo ściętymi pasmami.

