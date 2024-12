Czujesz dyskomfort po posiłku? Ta herbatka rozwiąże twój problem

Hibiskus, a dokładnie jego suszone kwiaty, jest ceniony od wieków za swoje liczne właściwości zdrowotne . Roślina ta zawiera wiele cennych związków, które mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, takich jak przeciwutleniacze (m.in. witamina C), kwasy organiczne , polifenole , a także niewielką ilość błonnika . Dzięki temu hibiskus działa przeciwzapalnie i przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu, który jest związany z przedwczesnym starzeniem się organizmu oraz wieloma chorobami przewlekłymi.

Obecność antyoksydantów sprawia, że herbata z hibiskusa wspiera nasz układ odpornościowy, pomaga w eliminacji toksyn oraz działa moczopędnie, wspomagając zdrowie nerek. Co jednak najważniejsze, napar z hibiskusa ma właściwości, które mogą korzystnie wpływać na procesy trawienne, łagodząc wzdęcia i uczucie pełności po jedzeniu .

Hibiskus posiada naturalne właściwości rozkurczowe, które pomagają w rozluźnieniu mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Dzięki temu łagodzi napięcie, co może prowadzić do zmniejszenia dyskomfortu związanego z gromadzeniem się gazów w jelitach. Dodatkowo hibiskus wspiera proces trawienia, poprawiając ruchy perystaltyczne jelit, co sprzyja redukcji wzdęć i ułatwia przemieszczanie się treści pokarmowej.