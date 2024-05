W wielu przypadkach wymiary walizki podręcznej wynoszą 55 cm x 40 cm x 23 cm , przy maksymalnej dopuszczalnej wadze do 10 kg . Tanie linie lotnicze przeważnie mają nieco inne limity, które wynoszą 40 cm x 30 cm x 20 cm lub 40 cm x 20 cm x 25 cm . Należy również pamiętać, że limity mogą ulegać zmianie np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia z lotem międzykontynentalnym .

Co można zabrać do bagażu podręcznego?

Wiele osób zastanawia się, czy do bagażu podręcznego można spakować różnego rodzaju płyny. Przepisy jasno wskazują, że może się w nim znaleźć maksymalnie 1 litr płynów, ale w pojemnikach o pojemności do 100 ml. Mowa o płynach w postaci np. szamponów, płynu do płukania ust czy płynnych balsamów do ciała.