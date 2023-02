Spis treści: 01 Pies w łóżku to choroby, zarazki i brud. Prawda i mit jednocześnie

02 Nie wyśpimy się ani my, ani pies. Problem niezwykle indywidualny

03 Spokój, ciepło i bezpieczeństwo. Największe zalety spania z psem

04 Błędy, które popełniamy najczęściej przy spaniu z psem w jednym łóżku

05 Jak zachęcić psa do spania na posłaniu?

Temat psa w sypialni, śpiącego w jednym łóżku ze swoimi właścicielami, to wciąż zagadnienie, które budzi wiele emocji wśród dyskutujących.

Prawda jest taka, że jeżeli nikt nie cierpi w tej sytuacji — ani zwierzę, ani człowiek — to każdy może organizować higienę snu według własnego uznania.

Jednak jeżeli wahasz się, czy wpuścić do łóżka swojego czworonożnego przyjaciela, to istnieją zarówno plusy, jak i minusy, prawdy oraz mity związane z tym wyborem.

Pies w łóżku to choroby, zarazki i brud. Prawda i mit jednocześnie

Zdjęcie Brud i zarazki to częsty argument przeciw wpuszczaniu psa do łóżka / 123RF/PICSEL

Najczęściej podawanym przez przeciwników spania z psem argumentem, jest ten związany z brudem, zarazkami i bakteriami, które pies przynosi do łóżka.

Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w środowisku złożonym z drobnoustrojów i spora część z nich nie jest szkodliwa dla naszego zdrowia.

Jednak faktycznie — pies, wracając do domu ze spaceru, może przynosić na swoich łapach resztki odchodów innych zwierząt, w które wdepnął, kurz, błoto, czy piach, co absolutnie nie jest pożądane w sypialni.

Wyjściem z sytuacji jest dbanie o higienę psa. Po każdym spacerze powinniśmy myć, bez względu na to, czy pies śpi w naszym łóżku, czy też nie, jego łapy bieżącą wodą. Kluczem do spokojnego i szybkiego mycia psich łap jest trening psa w tym zakresie od pierwszych chwil w naszym domu.

Nauka dotykania psich łap, wchodzenia psa do łazienki, wchodzenia do wanny lub pod prysznic, oswajanie go ze strumieniem wody sprawi, że po kilku tygodniach mycie psich łapek, będzie tak naturalne, jak mycie naszych rąk po powrocie do domu.

Sposobem na zachowanie czystości w sypialni jest także częsta zmiana pościeli i regularnie wyczesywanie psa, by nie gubił nadmiernej ilości sierści.

To od właścicieli więc zależy, czy pies w łóżku będzie brudził, czy też nie.

Nie wyśpimy się ani my, ani pies. Problem niezwykle indywidualny

Zdjęcie Pies w łóżku może być powodem niewyspania - zarówno naszego, jak i psa / 123RF/PICSEL

Zarówno pies, jak i człowiek potrzebują jakościowego snu. Jednak każda istota ma inne potrzeby. Jedni śpią głęboko, inni mają płytki, czujny sen i mowa tu zarówno o ludziach, jak i o zwierzętach.

Jeżeli w nocy budzi nas chrapanie psa, jego dźwięki, jakie wydaje przez sen, czy to, że się wierci, powinniśmy zastanowić się, czy spanie w jednym łóżku z pupilem, to dobre rozwiązanie.

Podobnie jest u psa — ten również powinien spać komfortowo i głęboko w ciągu nocy. Psy dodatkowo potrzebują znacznie więcej snu niż my, ludzie.

Dorosły pies śpi około 12-14 godzin w ciągu doby. W dzień sen ten często jest przerywany przez nas samych, przez codziennie funkcjonowanie w domu, lub dźwięki za oknem, więc jest on mniej jakościowy, bardziej "czuwający" niż ten w nocy.

Dlatego nocny odpoczynek nie powinien być także zakłócany. Niewyspany pies może w dalszej perspektywie wykazywać zachowania niepożądane.

Jeżeli pies nie chce rozstawać się jednak z nami, a my z psem na czas nocy, by chociażby spać w osobnych pokojach, to rozwiązaniem może być legowisko psa, ustawione tuż obok naszego łóżka.

Spokój, ciepło i bezpieczeństwo. Największe zalety spania z psem

Zdjęcie Spanie z psem to także korzyści dla naszego zdrowia / 123RF/PICSEL

Ciepłe ciała, spokojne bicia serc, spowalniające oddechy ludzko-psie. Już sama myśl o tym wiele osób wprawia w błogi stan wyciszenia.

Każdego człowieka i psa należy traktować jako indywidualny przypadek, ale zarówno sporo właścicieli, jak i też wiele psów, po prostu czuje się bezpiecznie śpiąc razem.

Tuląc się do psa, o ile ten lubi taki rodzaj bliskości ze swoim właścicielem, obniża nam się tętno i ciśnienie krwi, oddech wyrównuje się, co jest idealnym stanem do zasypiania.

W wielu przypadkach spanie z psem jest więc dobre! Działa uspokajająco i kojąco.

Psy także pragną spać w naszych ciepłych łóżkach, blisko tych, których kochają najbardziej i nie ma w tym żadnej tajemnicy.

Błędy, które popełniamy najczęściej przy spaniu z psem w jednym łóżku

Zdjęcie Właściciel musi być konsekwentny w swoich decyzjach, również w pozwalaniu lub zakazywaniu wchodzenia psu na łóżko lub na kanapę / 123RF/PICSEL

Kiedy trafia pod nasz dach malutki, słodki szczeniaczek, który popiskuje za mamą, od której został zabrany, często właściciele biorą go w odruchu serca do łóżka, by nie czuł się samotny.

Problem jednak pojawia się, gdy pies rośnie, zajmuje więcej miejsca, często linieje i np. ślini pościel.

Dlatego w swoich decyzjach powinniśmy być konsekwentni od samego początku. Pies nie rozumie, dlaczego do pewnego momentu mógł spać w łóżku, a następnie jest z niego nagle wyrzucany i otrzymuje reprymendę, gdy na niego wskakuje.

Dla bezpieczeństwa i możliwości zmiany zdania, że już nie chcemy spać z psem, warto od samego początku nagradzać psa za spanie w swoim posłaniu oraz nauczyć go komendy "na miejsce", po której pies powinien udać się na swoje posłanie, zwalniając nasze łóżko, czy kanapę.

Pies nie nauczy się tych zasad w jeden dzień, dlatego nauka powinna następować etapami, konsekwentnie i od chwili, gdy tylko pies pojawi się w naszym domu.

Jak zachęcić psa do spania na posłaniu?

Zdjęcie Właściciel powinien zrobić wszystko, by pies traktował swoje legowisko jako bezpieczne miejsce odpoczynku / 123RF/PICSEL

Pies nie chce spać na swoim posłaniu? Temat ten jest złożony i powinien przede wszystkim być skonsultowany z behawiorystą, bo każdy przypadek jest indywidualny.

Jednak powinniśmy od początku pamiętać o tym, że psie posłanie powinno służyć jako bezpieczne miejsce odpoczynku dla psa.

Zadbajmy o to, by było dla psa ciepłe i wygodne, a także stało w cichym miejscu w domu, gdzie nikt i nic nie będzie przeszkadzać psu w odpoczynku.

Nie powinniśmy także stosować psiego posłania jako kary. Niekiedy można spotkać się wśród właścicieli z karą, jaką jest odsyłanie psa na jego posłanie, gdy ten zrobi coś niepożądanego.

Wówczas pies nie będzie kojarzył sobie tego miejsca pozytywnie i raczej nie będzie chciał w nim spać.

Chwalmy psa za pójście na legowisko na początku szkolenia i nie przeszkadzajmy mu w późniejszym odpoczynku tam.

Wtedy też nauka spania w psim posłaniu powinna być znacznie łatwiejsza.