Spis treści: 01 Psi nos – narzędzie potężne, którego ludzie nie zawsze doceniają

02 Pies czuje padaczkę i cukrzycę. Kiedy najlepszy przyjaciel staje się także pomocą medyczną

03 Jak pachnie dla psa nowotwór?

04 Emocje pachną dla psa. Najintensywniejszy jest smutek

Psi nos – narzędzie potężne, którego ludzie nie zawsze doceniają

Wyobraź sobie, że gotując zupę, nie czujesz po prostu zapachu zupy, tylko osobno wyczuwasz w niej kurczaka, marchew, sól, pieprz, pietruszkę, liść laurowy i potrafisz to zrobić, będąc kilometr od garnka.

To niesamowita umiejętność psów. Nie każdy właściciel o tym wie

Jak nie wybierać psa? Tak wyrządzisz krzywdę sobie i psu

Pies przyciska głowę do ściany? To objaw poważnej choroby

Pies kradnie buty i kapcie? Oto dlaczego to robi! To tylko drobna próbka tego, jak może działać psi nos, który jest organem niezwykłym. Węch psa jest 10 000 razy bardziej czuły niż ludzki i potrafi wywęszyć rzeczy dla człowieczego nosa zupełnie pozbawione zapachu.

Można powiedzieć, że pies poznaje świat za pomocą nosa, bo jest w stanie rozróżnić ponad pół miliona różnych zapachów.

Przyglądając się z bliska zewnętrznej części nosa psa, widzimy, że jest on pokryty bruzdami i liniami. Co ciekawe jest to unikalny układ dla każdego z psów. Nie ma drugiego takiego nosa na całym świecie. Odcisk nosa psa działa jak odcisk linii papilarnych u człowieka.

Reklama

To właśnie w tych liniach znajdują się gruczoły śluzowe, które odpowiadają za wydzielanie śluzu nawilżającego nos.

Zobacz też: Które małe psy czują się dobrze w mieszkaniach? Te rasy są domatorami

Ta sama wydzielina pełni kluczową funkcję w procesie węszenia. Dzięki swojej konsystencji może wiązać cząsteczki zapachowe z powierzchni lub powietrza i transportuje je w głąb nosa dzięki systemowi włoskowatych struktur.

Tam zapach, a raczej jego cząsteczki docierają do komór nosowych, w których spiralne kostne blaszki, pokryte nabłonkiem węchowym analizują cząsteczki. Cały ten proces jest niezwykle skomplikowany i złożony, a człowiek widzi tylko węszącego w trawie psa.

Zdjęcie By pies odpowiednio reagował na dany zapach, potrzebny jest trening / 123RF/PICSEL

Kiedy my ludzie skupiamy się na tym, by odciągnąć psa od miejsca jego węszenia, on jest w tym czasie pochłonięty analizą, kto stawiał stopę, czy łapę w tym miejscu, czy był to osobnik płci męskiej, czy żeńskiej, czy ktoś był zdrowy, dojrzały płciowo i jaki miał humor. Analiza ta odbywa się w pewnej części mózgu psa, która jest dużo bardziej rozbudowana niż u ludzi.

To dzięki temu, że nos psa jest tak rozwinięty, czworonogi wykorzystywane są w pracy do szukania osób zaginionych, tropienia narkotyków, czy substancji niebezpiecznych, a także do pracy w terapiach i medycynie, bo psi nos wyczuwa także emocje i choroby.

Pies czuje padaczkę i cukrzycę. Kiedy najlepszy przyjaciel staje się także pomocą medyczną

Zdjęcie Pies dzięki węchowi jest w stanie odnaleźć osoby znajdujące się pod lawinami / 123RF/PICSEL

Choć niekiedy mamy okazję zobaczyć psy pracujące, to ich umiejętności wciąż budzą zaskoczenie i podziw. Zwłaszcza psy, które dzięki swojemu węchowi są w stanie zaalarmować właściciela o za niskim lub wysokim poziomie cukru we krwi, lub powiadomić go o zbliżającym się ataku padaczki, by ten zdążył zająć bezpieczną pozycję.

Oczywiście psy przeznaczone do wykrywania takich sytuacji przechodzą specjalistyczne szkolenie, gdzie wąchając próbki przygotowane przez specjalistów, uczą się ich rozpoznawania i odpowiedniego zachowania przy każdym z zapachów.

I tak człowiek z obniżonym stężeniem glukozy we krwi emituje specyficzny zapach niewyczuwalny dla ludzi. Badania przeprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu w Cambridge wykazały, że istnieje związek pomiędzy podniesionym poziomem izoprenu w wydychanym powietrzu a stanem niedocukrzenia.

To jest wyczuwalne dla psa, tak samo jak zmieniający się zapach potu osoby chorującej na cukrzycę w momencie spadku lub wzrostu cukru we krwi.

Zobacz także: Psy płaczą ze szczęścia, gdy widzą swoich właścicieli

Podobnie jest w przypadku osób chorujących na padaczkę. Badania przeprowadzone z kolei przez Dr Amélie Catala z Uniwersytetu w Rennes wykazały, że podczas napadu epilepsji przez ciało chorego wydzielane są substancje o konkretnym zapachu. Psy potrafią go bezbłędnie zidentyfikować.

Jak pachnie dla psa nowotwór?

W przypadku chorób nowotworowych psy także są w stanie wyczuć chorobę, zanim właściciel dowie się, że właśnie choruje na raka i będzie miał pierwsze objawy.

W trakcie badań okazało się, że i komórki rakowe mają dla psa swój zapach. Psy wyczuwają w nich organiczne substancje lotne - alkany i pochodne benzenu.

To właśnie te substancje produkowane są przez komórki rakowe i uwalniane są do krwi, moczu, potu i wydychanego powietrza.

Emocje pachną dla psa. Najintensywniejszy jest smutek

Zdjęcie Dzięki wyczuwaniu emocji u ludzi, psy są niezwykle empatyczne / 123RF/PICSEL

Nie tylko choroby mają zapach dla psów, ale także nasze emocje są dla nich dosłownie wyczuwalne.

Naszym ciałem rządzą hormony i one także mają zapach dla psa. Psy są w stanie wyczuć:

Endorfiny

Serotoninę

Adrenalinę

Kortyzol

Dlatego też psy doskonale wiedzą, że kiedy nasze ciało produkuje endorfiny i serotoninę jesteśmy szczęśliwi, gdy wyczują adrenalinę, kojarzą ją z lękiem, a kortyzol - stres i smutek.

Dodatkowo psy to świetni obserwatorzy i są w stanie analizować nasz ton głosu, mimikę twarzy i postawę ciała, a to wszystko jest często zależne od naszych emocji.

Jednak, gdy wysyłamy sprzeczne sygnały, np. stresując się, staramy to zamaskować uśmiechem, to nie oszukamy psa - zapach naszych hormonów z pewnością nas zdradzi.

Zobacz także: Jak widzą psy? Sprawdziła to sztuczna inteligencja

Często można przez to zauważać u psa zachowania empatyzujące z nami - kiedy jesteśmy smutni, nasz pies będzie starał się pocieszyć nas, przynosząc nam swoją ulubioną zabawkę, raczej też może być przygaszony i wykaże większą chęć przytulania się do nas.

Czworonogi także są wyjątkowo wyczulone na ludzkie łzy. Je również wyczuwają bezbłędnie.

Gdy zaś czujemy się dobrze, jesteśmy w dobrym humorze, pies także będzie raczej wykazywać podobne nastawienie.

Dlatego przed psem nie ukryjemy swoich prawdziwych emocji i zamiarów. Nie ma w tym żadnej magii, a odpowiedzią na wszystko jest niezwykły psi nos.